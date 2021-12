Alfonso Signorini: chi è, età, lavoro, fidanzato, figli e vita privata

Alfonso Signorini, chi è il noto conduttore del Grande Fratello? Conosciamo alcune curiosità sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Alfonso Signorini?

Alfonso Piero Signorini nasce a Milano il 7 Aprire del 1964 ed è alto 1.77. Cresce all’interno di una famiglia umile, da padre impiegato e mamma casalinga. Crescendo il giovane Signorini decide di intraprendere gli studi in Lettere Classiche con specializzazione in Filologia Medievale e Umanistica.

Oltre a dedicare gran parte della sua vita agli studi, Alfonso ha anche altre passioni che coltiva durante la sua adolescenza, come il pianoforte. Una passione molto grande tanto da voler concludere gli studi al conservatorio. Signorini intraprende inoltre la professione come docente di liceo come professore di latino e greco.

Alfonso Signorini carriera

Alfonso Signorini attualmente è un giornalista e conduttore ormai da diverso tempo. Prima di diventare un noto conduttore dell’amatissimo programma televisivo Grande Fratello, Alfonso dirigeva e dirige ancora oggi anche una nota testata giornalistica ” Chi” dove è anche direttore.

Potrebbe interessarti anche: Gf Vip 6, quanto guadagna Alfonso Signorini a puntata? Ecco le cifre

Considerato il Re del gossip, Alfonso nel 2008 diventa anche direttore editoriale di TV Sorrisi e Canzoni. Solo successivamente insieme a Fiammetta Cicogna conduce Forever Together Summer Show su Italia Uno.

La sua carriera però non si ferma solo alla televisione, infatti il conduttore è anche una voce radio, lavorando per diverso tempo a Radio Monte Carlo.

Il suo primo successo televisivo però lo ha intorno al 2002 e solo successivamente scala la sua carriera televisiva diventando il noto opinionista del Grande Fratello Vip. Il conduttore infatti occupa quel ruolo per diversi anni fino al 2020 dove ne diventa conduttore.

Chi è il fidanzato?

Il conduttore per diversi anni è stato fidanzato con Paolo Galimberti, ex presidente di Confcommercio. Della loro storia si sa poco e niente, quello che oggi si conosce è che Alfonso non sembra legato attualmente a nessuno e non ha figli.

Si vocifera però che tra Alfonso e Crsitiano Malgioglio ci sia stato una piccola storia di cui però il conduttore non ha mai mansionato paola. Ma non è tutto, alcune voci parlano anche di un flirt con Valeria Marini molti anni fa, durato però soltanto qualche mese. Insomma una situazione sentimentale attualmente poco chiara, quello che è certo è che Signorini pare che stia bene come sta e se ci sarà mai qualche gossip sulla sua vita sentimentale, saremmo i primi a conoscerlo.