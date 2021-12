Alex Belli stupisce tutti con una dichiarazione davvero inaspettata, il famoso gieffino ha messo in atto un teatrino sotto la visione delle telecamere del GF Vip? Il suo legame con Soleil in realtà è tutta finzione?

Negli anni abbiamo assistito ad innumerevoli scenari di questo tipo, gieffini che pensano di poter illudere i telespettatori fingendo emozioni e passioni inesistenti solo per popolarità. A quanto pare anche in questa edizione del Grande Fratello Vip è presente qualcuno che ha già calcolato tutto all’interno della casa.

L’edizione di quest’anno ci sta regalando emozioni molto forti, passioni apparentemente vere ed amicizie indissolubili. I veri protagonisti quest’anno infatti sono Gianmaria e Sophie, Manuel e Lulù, Alex e Soleil. Queste tre coppie di concorrenti sono legati, in modi diversi, l’una all’altra. Tra la coppia Manuel e Lulù inizialmente c’era del tenero, successivamente però la loro frequentazione ha preso una piega del tutto diversa.

Il rapporto che lega Alex e Soleil è tutta finzione? Lui ha architettato tutto a sua insaputa

Gianmaria e Sophie a loro volta trascorrono le loro giornate tra svariati alti e bassi, provando però delle vere emozioni l’un l’altra. L’unica coppia di gieffini che pare indistruttibile è la coppia formata da Belli e Soleil. I due hanno sempre affermato che tra loro in realtà è presente un forte legame di amicizia ma, i comportamenti di lui in questi ultimi giorni stanno facendo dubitare fortemente tutti gli spettatori.

Soleil è molto presa da questa amicizia, al contempo però non vorrebbe che questa si tramuti in altro e che i suoi comportamenti potrebbero essere fraintesi. Soprattutto perché il gieffino, al di fuori del programma, ha la sua dolce metà. La quale spera vivamente che lui le porti rispetto, anche se tra Delie e Soleil non scorre un buon sangue, la gieffina non farebbe mai un torto del genere ad una donna innamorata.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip 6: Sophie, il retroscena sul rapporto tra Alex e Soleil | “Non è normale”

Dalle ultime ore però circolano alcune voci sul comportamento del gieffino. Si vocifera infatti che dietro ogni sua mossa in realtà ci sia una vera e propria strategia e che il legame d’amicizia che regna tra lui e Soleil in realtà sia solo una menzogna. Una particolare frase detta all’interno delle mura del Grande Fratello ha fatto insospettire ancor di più tutti i telespettatori:

“L’ho fatto tante volte”

Cosa potrebbe significare questa affermazione? Il gieffino sta realmente usando la ragazza per raggiungere i suoi loschi obbiettivi?

Desirèe Cirisano