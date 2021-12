Aldo Montano: età, altezza, peso, carriera, moglie e profili social

By

Aldo Montano è un ex schermidore specializzato nella sciabola, partecipante alla sesta edizione del GF Vip, lo show condotto da Alfonso Signorini che sta letteralmente spopolando tra i telespettatori Italiani.

Aldo Montano, chi è il campione di sciabola.

Classe 1978, Aldo Montano nasce a Livorno, e fin da piccolissimo cresce in un ambiente in cui la sciabola la fa da padrona.La sua famiglia è infatti composta da schermidori olimpici tutti specializzati nella sciabola e quindi anche il giovane Aldo cresce allenandosi in questa disciplina. Nel 2004 trionfa alle olimpiadi di Atene vincendo l’oro nella sciabola individuale e l’argento nella competizione a squadre.

E’ solo la prima dei grandi successi sportivi di Aldo Montano. Montano ha partecipato infatti a 4 olimpiadi e a tre campionati del mondo. Ed è proprio dopo le olimpiadi di Tokyo 2021 che Aldo Montano ha dichiarato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo della scherma.

Accanto alla carriera sportiva, Aldo Montano coltiva anche la carriera televisiva nel mondo dello spettacolo. Diventa infatti un ospite fisso a Quelli che il Calcio dove, in qualità di inviato, riesce anche a strappare una mini intervista all’allora presidente della repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Lo schermidore partecipa anche ad una serie di programmi televisivi come La Fattoria e Selfie – Le cose cambiano. Dal Punto di vista sentimentale, lo schermidore ha avuto una relazione con Manuela Arcuri e subito dopo con Antonella Moretti. Dal 2016 invece è sposato con l’atleta russa Olga Plachina

Dalla relazione con l’atleta russa, Aldo ha avuto due figli chiamati Olympia e Mario Jr, nati rispettivamente a febbraio 2017 ed a marzo 2021.

L’esperienza al Gf Vip 6 di Aldo Montano

Attualmente è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. All’interno della casa più spiata di Italia Aldo ha legato molto con l’ex atleta Manuel Bortuzzo. L’esperienza all’interno del programma condotto da Signorini Aldo è un concorrente molto amato dagli altri inquilini della casa infatti non è mai stato in nomination.

L’unico momento sopra le righe è stata la lite con Alex Belli durante la settima settimana. I due sono arrivati anche ad usare toni molto aggressivi ma dopo qualche tempo si sono chiariti. Non rimane che aspettare per scoprire come continuerò l’esperienza dell’ex schermidore e campione olimpico all’interno del reality più seguito di Canale 5.