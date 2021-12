A Uomini e Donne può accadere di tutto, dai colpi di scena a sorprese incredibili, è proprio quello è accaduto: tutti i dettagli.

Due volti molto conosciuti del dating show di Canale 5 hanno annunciato il lieto evento all’interno dello studio, lasciando tutti a bocca aperta: scopriamo tutte le anticipazioni sulle prossime puntate, rimarrete davvero sorpresi.

Uomini e Donne, tutte le anticipazioni

Secondo le anticipazioni riportate dal portale VicolodelleNews, sono accaduti degli episodi davvero incredibili. La notizia che ha fatto più scalpore è stata la scelta inaspettata di Andrea Nicole.

La tronista ha scelto il corteggiatore Ciprian Aftim, ma non è stata una scelta normale, perché i due si sono presentati in studio ammettendo di aver trascorso la notte insieme senza avvisare la redazione del programma.

A quanto pare i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono rimasti davvero delusi, infatti, li hanno accusati di essere stati irrispettosi nei confronti della trasmissione. Sperti ha addirittura dichiarato che non meritava di stare sul trono.

Anche Maria De Filippi ha confessato di essere rimasta un po’ sorpresa da questo atteggiamento. E’ stata una delusione soprattutto per Alessandro che è davvero sconcertato. Ma i colpi di scena non sono terminati, perché una famosa coppia del programma ha annunciato un lieto evento: scopriamo di più.

Il matrimonio inaspettato in diretta

Le sorprese a Uomini e Donne non finiscono mai, infatti, nella puntata registrata il 30 novembre, due volti molto noti della trasmissione hanno annunciato di essere follemente innamorati e a breve si sposeranno.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: Ida Platano pizzicata col tronista | Maria non crede ai suoi occhi

Stiamo parlando di Angela Paone e Antonio Stellacci. I due si sono conosciuti proprio in questa edizione. Il loro fidanzamento è accaduto a settembre e convoleranno a nozze precisamente il 17 dicembre.

Lo hanno annunciato proprio al centro dello studio e inutile dire che hanno lasciato tutti senza parole, emozionando i presenti. Già dal loro primo incontro hanno avvertito una certa complicità e dal quel momento non si sono più lasciati.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne: notte di passione tra tronista e corteggiatore | La furia di Maria

Oggi sono più innamorati e affiatati che mai, le cose fra di loro continuano ad andare perfettamente, proprio per questo hanno deciso di sposarsi subito. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per vedere con i nostri occhi il dolce annuncio di una delle coppie più amate di Uomini e Donne.