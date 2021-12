Maria De Filippi torna a parlare del suo rapporto con Maurizio Costanzo e fa delle confessioni che lasciano tutti senza parole. Ecco che cosa ha dichiarato la regina della televisione italiana.

Queen Mary, come è stata soprannominata carinamente dai suoi fan, è tornata ad esporsi pubblicamente parlando della sua vita privata con il marito Maurizio Costanzo. Le confessioni fatte dalla De Filippi hanno lasciato i fan interdetti.

Maria De Filippi parla del suo rapporto con Maurizio Costanzo

Conduttrice tra le più amate del piccolo schermo, presentatrice di Uomini e Donne e di altre trasmissioni di punta Mediaset, ha una carriera costellata da grandi successi. Proprietaria al 50% della Fascino SRL, la società che si occupa della scrittura e della messa in onda di programmi come Temptation Island e Amici, Queen Mary è davvero un portento.

Sempre piena di idee e super dinamica, non si ferma un momento. Sposata da oltre 25 anni con Maurizio Costanzo, i due sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. Mai nessun gossip malevolo o malizioso sul loro conto.

Maria e Maurizio hanno cercato di mantenere sempre riservata la loro vita privata e possiamo dire che ci sono riusciti perfettamente. La conduttrice di Amici si è però recentemente concessa un’intervista a Vanity Fair durante la quale ha fatto delle rivelazioni intime sul suo rapporto con Maurizio Costanzo.

Le dichiarazioni inattese della famosa conduttrice Mediaset

Maria De Filippi ha cercato di mantenere la sua vita privata sempre lontano dalle telecamere. Sposata dal 1995 con il giornalista televisivo Maurizio Costanzo, i due non hanno avuto figli naturali insieme ma nel 2004 hanno adottato un bambino, oggi uomo, Gabriele che lavora nell’azienda di famiglia.

Il giovane collabora sia con mamma Maria occupandosi dei casting di Uomini e Donne prodotto dalla Fascino SRL, che con il papà, dietro le quinte della sua famosa trasmissione il Maurizio Costanzo Show. Queen Mary recentemente si è concessa in un’intervista a Vanity Fair parlando per la prima volta di questioni piuttosto intime che riguardano la sua vita di coppia con Maurizio Costanzo.

La presentatrice di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha lasciato tutti interdetti. Niente panico, non si tratta di alcun tradimento o crisi ma solo di incompatibilità caratteriale. La De Filippi ha affermato che lei e il marito conducono vite molto diverse e che il loro carattere non è compatibile sotto molti punti di vista.

Queen Mary ha dichiarato, per esempio, che ama guardare le serie TV su Netflix quando non è impegnata al lavoro. Maurizio invece le odia e i due quindi non riescono mai a vedere la televisione insieme. La famosa conduttrice ha detto di non aver mai visto una serie TV con il marito perché lui non le sopporta in quanto, a suo parere, creano dipendenza.