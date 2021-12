Mara Venier sconvolge tutti, le sue dichiarazioni lasciano i fan a bocca aperta. Ecco che cosa ha affermato la regina di Domenica In.

Mara Venier a ruota libera. La conduttrice di Domenica In, durante l’ultima diretta del noto programma domenicale, ha fatto delle affermazioni che hanno lasciato tutti di stucco.

La scioccante dichiarazione di Mara Venier

Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo c’è sicuramente Mara Venier. Regina di Domenica In, trasmissione di punta della Rai, la moglie di Nicola Carraro continua a macinare un successo dopo l’altro.

Quest’anno non è stato molto semplice per la Venier la quale ha dovuto affrontare problemi di salute piuttosto seri: prima un intervento mal riuscito ai denti che l’ha costretta a sottoporsi a molteplici operazioni delicate, poi la frattura di un piede dopo essere scivolata nella sua abitazione e per finire, due settimane fa, una clamorosa scivolata dietro le quinte di Domenica In che le è costato un bernoccolo sulla fronte e un piede fasciato.

Ma i problemi per la bionda conduttrice non sono finiti qui. Durante l’ultima puntata del noto programma domenicale, zia Mara ha fatto delle dichiarazioni che hanno sconcertato i fan.

“Ho le corna”, la conduttrice fa calare il gelo in studio

Durante l’ultima puntata del famoso programma domenicale, la bella Veneta che è ormai nota per i suoi scivoloni televisivi, è ritornata ironicamente a parlare della sua brutta caduta affermando di aver pubblicato anche un post su Instagram in cui mostrava ai suoi seguitori il bernoccolo che le è spuntato sulla fronte e che sembra un corno.

Per ironizzare, la Venier ha dichiarato: “Ho corna dappertutto e spero che mio marito che è all’estero non mi regali un bel paio di corna”.

Divertente e spiritosa come sempre, Mara non si lascia abbattere dai momenti negativi e ha trovato il modo di scherzare sulle sue cadute: un video accuratamente preparato dalla regia ha divertito ospiti e pubblico mostrando le storiche e numerose cadute della conduttrice.