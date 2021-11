Pane secco in casa, non lo buttare: 3 metodi per non sprecare

Succede costantemente, del pane secco avanzato dal tuo pasto e il giorno dopo è troppo stantio per essere mangiato! Ma non buttarlo via.

Il pane, anche se si indurisce, può avere molti usi in cucina riutilizzandolo per altri pasti e ricette.

I nostri padri, madri e nonni non usavano buttare via niente, specialmente il pane. Il pane secco è sempre stato un alimento per cui si possono trovare molti modi per prolungarne la vita utile e dargli sfogo nelle cosiddette ricette d’uso che, con i ritmi frenetici della vita di oggi, sono state dimenticate p accantonate.

Cone riutilizzare il pane secco

Il pane raffermo è alla base di tante gustose ricette molto facili da preparare. Ci sono così tante cose da fare con il pane secco che potremmo praticamente sfamarci con gli avanzi benedetti del pane di ieri.

Pane grattato fatto in casa

Il primo riutilizzo che viene in mente e farne dal pane grattugiato fatto in casa. Più duro è il pane, migliore sarà il pangrattato che puoi ottenere, poiché sarà molto più fine. Il pangrattato vi servirà per impanare scaloppine di carne, pesce, crocchette, polpette, ecc. Devi solo grattugiare o schiacciare il pane fino a farlo diventare chicchi dalla consistenza sabbiosa. Conservalo in un contenitore chiuso in cui mettere una fogliolina di alloro per mantenerlo più a lungo e non solo per per un paio di giorni ed è pronto per l’uso.

Farne degli ottimi crostini per insalate o zuppe

Puoi farne dei croccanti crostini 100% fatti in casa. Per prepararli, basterà tagliare il pane raffermo a cubetti e insaporirli con dell’olio aromatizzato con le tue spezie preferite (timo, origano, rosmarino, prezzemolo, ecc.) per dargli un tocco diverso e aromatico. Potreste friggerli in olio d’oliva oppure infornarli in modo che siano ben abbrustoliti senza usare olio.

Fare ‘rinvenire’ in pane secco

Se anche il pane non è più fresco e croccante come piace a voi, un sistema per dargli nova vitalità e in qualche nodo farlo rinvenire e diventare di nuovo croccante; per farlo dovete solo spruzzarlo per bene con dell’acqua e in seguito messo in forno a 180° per una decina di minuti. In breve tempo tornerà croccante come se fosse fresco.