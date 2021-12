By

Soleil Sorge pronta ad abbandonare il GF Vip 6 ma Alfonso Signorini le offre un contratto milionario per trattenerla in casa. Ecco tutto quello che sappiamo su questa controversa vicenda.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole lasciare il GF Vip 6. Interviene sulla questione Alfonso Signorini che a quanto pare, sta contrattando con il suo manager per aumentare considerevolmente il cachet. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Soleil Sorge stanca del GF Vip vuole abbandonare il reality

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, è senza dubbio una delle protagoniste della nuova edizione del GF Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che sta ottenendo un grandissimo successo. Al centro del triangolo amoroso insieme ad Alex Belli e Delia Duran, ogni settimana la bella influencer italo-americana è al centro dell’attenzione ma a quanto pare, è stanca di avere i riflettori puntati su di sé al punto da decidere di voler abbandonare il gioco.

Più volte la Sorge ha confessato ai suoi coinquilini il desiderio di abbandonare il bunker di Cinecittà sia perché sente la mancanza dei suoi affetti sia perché l’immagine di ‘rovinafamiglie’ che le è stata attribuita per via della sua ‘amicizia particolare’ con il fotografo e attore Alex Belli non le piace affatto.

Alfonso Signorini però vuole che Soleil resti in casa a tutti i costi e per tale ragione, secondo alcune indiscrezioni, il conduttore starebbe trattando con lei e con il suo manager per riformulare il cachet che sembra sia davvero pazzesco.

Alfonso Signorini propone un cachet stellare per trattenere la gieffina in casa

Il Grande Fratello Vip sta riscuotendo un successo inaspettato tanto che Mediaset ha deciso di prolungarne la durata. Iniziato il 13 settembre, il famoso game show terminerà, sforando decisamente i tempi, a marzo a 2022. I concorrenti saranno chiamati a decidere se rimanere in casa o abbandonare, senza il pagamento di alcuna penale, il gioco.

Soleil ha manifestato più volte la sua insofferenza a rimanere in casa. L’ex corteggiatrice è sempre più convinta di voler abbandonare il reality e ritornare alla vita di tutti i giorni. Alfonso Signorini pero non ci sta, crede che la Sorge sia una vera e propria rivelazione e personaggio di punta di questa edizione e vuole trattenerla in casa a tutti i costi.

Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore sta trattando con il manager dell’influencer italo-americana e con la stessa Soleil per rimodulare la proposta economica inizialmente stabilita. Voci di corridoio dicono che un accordo sarebbe stato raggiunto: 100.000 euro a puntata in cambio della presenza di Soleil al GF Vip.