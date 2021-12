Federico Fashion Style finalmente esce allo scoperto e racconta tutta la verità sul suo orientamento sessuale.

L’ex gieffino e attuale protagonista di Ballando con le stelle, si confessa e finalmente fa chiarezza sul mistero che avvolge da anni la sua sessualità. Vediamo che cosa ha dichiarato.

Federico Fashion Style parla apertamente del suo orientamento sessuale

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è un chiacchieratissimo personaggio televisivo. Il parrucchiere delle star, come è stato carinamente soprannominato dalle sue clienti e dai suoi fan, è attualmente un amatissimo concorrente di Ballando con le stelle, la trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci.

Nel talent in onda sulla Rete Ammiraglia, il parrucchiere sta mostrando un lato inedito di sé, quello giocoso e divertente ma anche professionale. Federico si sta rivelando un ottimo ballerino e la giuria, chiamata a dare un voto alle esibizioni dei vipponi, ogni settimana lo premia con punteggi davvero alti.

Sempre eccentrico e un po’ sopra le righe, Federico adora attirare l’attenzione e possiamo dire che ci riesce senza dubbio alla grande. Da anni circolano voci sulla presunta omosessualità del parrucchiere dei vip. Lauri finalmente ha fatto chiarezza sulla questione raccontando tutta la verità e svelando apertamente il suo orientamento sessuale.

Le scioccanti dichiarazioni dell’hair stylist

Da tempo circolano voci sulla presunta omosessualità di Federico Fashion Style. Le sue movenze delicate e l’eccentricità dei suoi outfit hanno indotto molti a pensare che il famoso parrucchiere fosse gay. Finalmente il giovane ha rotto il silenzio e ha chiarito una volta per tutte la situazione parlando apertamente della sua sessualità.

Durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, l’hair stylist ha dichiarato di essere eterosessuale. Federico è un marito e un papà orgoglioso. È felicemente sposato con Letizia Porcu e i due stanno insieme da dieci anni. Hanno avuto anche una meravigliosa bambina, Sophie Maelle, nata con la fecondazione assistita a causa di alcuni problemi di salute che hanno impedito a Federico di procreare.

Lauri ha affermato che il giudizio degli altri lo ha molto condizionato in passato ma che adesso ha imparato ad ignorare critiche e accuse e a vivere serenamente la sua vita. A chi lo accusa poi di vestirsi in modo troppo stravagante ed equivoco, Federico risponde che fin da piccolo ha sempre adorato lustrini e paillettes e che non cambierà certamente stile solo per far piacere agli altri.