Charlene di Monaco incinta di un altro uomo, l’indiscrezione che fa tremare il Principato

Questo non è stato un anno affatto semplice per Charlene di Monaco, la moglie di Alberto II. La bellissima principessa per 8 mesi si è trasferita in Sudafrica, il suo paese natale, per curare una brutta infezione che ha colpito gola, naso e orecchie costringendola a sottoporsi anche a delicati interventi chirurgici. Per tanto tempo non ha avuto contatto con i familiari. Solo l’8 novembre è rientrata a corte per ricongiungersi con la sua famiglia ma la permanenza a Monaco è stata breve. Il 15 novembre la regnante ha lasciato di nuovo il Principato.

Attualmente è ricoverata in una clinica super esclusiva, probabilmente situata in Svizzera anche se non ci sono fonti ufficiali a riguardo, per rimettersi in sesto. Secondo un comunicato emesso dall’ufficio stampa del Principato di Monaco, Charlene non potrà presenziare ad eventi pubblici almeno fino a Natale. Intanto nelle scorse ore è stata diffusa una notizia che ha sconvolto gli equilibri della Royal Family monegasca: la Principessa sarebbe in dolce attesa di un terzo figlio ma il papà non è il Principe Alberto.

Chi è il presunto amante della Principessa

Una notizia inattesa ha sconvolto il Principato di Monaco: la regnante sarebbe in attesa di un terzo reale ma il papà non è Alberto II. La bomba pubblicata in prima pagina dal The Sun è stata diffusa come esclusiva dal settimanale tedesco Freizeit-Monaco. Secondo le riviste in questione, Charlene nei lunghi mesi passati lontano dalla corte monegasca avrebbe stretto un rapporto molto intenso con Vladislav Doronin, miliardario russo ed ex fidanzato di Naomi Campbell. Sarebbe proprio lui il papà del bimbo che la Principessa porterebbe in grembo.

In effetti, in molti hanno notato che la regnante negli ultimi mesi è apparsa particolarmente smunta e debilitata, si è parlato di nausee e continui giramenti di testa, sintomi che potrebbero ricollegarsi ad una gravidanza ma anche all’infezione che l’ha colpita. Il principe Alberto ha fatto sapere, intanto, che le voci che circolano in queste ore sono solo menzogne. Sua moglie ha avuto un esaurimento psicofisico e queste chiacchiere non la aiutano certamente a sentirsi meglio.