Charlene di Monaco nuovamente ricoverata. Ecco quanto costano le sue cure. Cifre pazzesche.

Non c’è pace per la Principessa di Monaco che è stata ricoverata nuovamente per problemi di salute che da quasi un anno stanno seriamente compromettendo il suo equilibrio psicofisico. Sapete quanto costano le sue cure di riabilitazione? Cifre astronomiche.

Non trova pace la Principessa di Monaco. La moglie del Principe Alberto II è stata nuovamente ricoverata in una clinica specializzata per i problemi di salute che quasi un anno fa l’hanno colpita cambiando per sempre la sua vita. Pochissime sono le informazioni trapelate in questi lunghi mesi sulle condizioni di salute di Charlene.

Sappiamo che la Principessa è stata colpita da un’infezione che ha intaccato le orecchie, la gola, il naso e addirittura il cervello tanto da essere costretta a sottoporsi a ben tre delicati interventi chirurgici. Per 8 mesi la regnante è stata ricoverata in Sudafrica, nel suo paese natale.

L’8 novembre si è ricongiunta finalmente con la sua famiglia a Monaco per ripartire nuovamente il 15 novembre per una destinazione sconosciuta. Le cure a cui dovrà sottoporsi sono molto costose e a pagarle sarà il Principe Alberto. Sapete quanto costa la sua riabilitazione in una delle cliniche più esclusive del mondo? Cifre assurde.

Ecco quanto sborsa il Principe Alberto per curare la sua Principessa

La moglie di Alberto II ha lasciato nuovamente Monaco per recarsi in una clinica esclusiva in cui fare riabilitazione e cercare di rimettersi presto in forma. Dopo aver trascorso otto lunghi mesi in Sudafrica lontano dal marito e dai figli per curarsi, Charlene ha salutato nuovamente i suoi affetti per dedicare un po’ di tempo a sé stessa e alla sua salute.

Secondo un comunicato stampa ufficiale emanato dal Principato, la Principessa non potrà presenziare ad eventi pubblici almeno fino a Natale e attualmente si trova ricoverata in un centro di riabilitazione esclusivo che non è nel Principato e del quale non si intende fare il nome. La Principessa ha bisogno di riposo e di rimettersi in forze.

Lo sapete quanto costa la riabilitazione in questo centro così esclusivo? A svelare la cifra è l’Ici Paris. Secondo la rivista francese in questione, a pagare le cure per la sua Principessa è il Principe Alberto di Monaco che sborserebbe ben 300.000 euro al mese per assicurare a Charlene i migliori medici specialisti e una struttura di tutto rispetto in cui trascorrere le sue giornate. Cosa non si fa per amore! Tutti noi ci auguriamo che la Principessa possa presto rimettersi in forze e ritornare dai suoi cari.