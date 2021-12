GF Vip 6: Valeria Marini vittima di uno scherzo di cattivo gusto da parte di Soleil. Vediamo nei dettagli che cosa è accaduto.

Soleil Sorge contro Valeria Marini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha organizzato un pessimo scherzo ai danni di Valeria Marini colpendo l’occhio che è stato da poco operato. Il pubblico si scaglia contro la bella influencer.

Soleil Sorge fuori controllo

Soleil Sorge non si controlla più. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta continuando a dare spettacolo nella famosa casa di Cinecittà. Durante l’ultima diretta la bella influencer italo-americana è stata nuovamente protagonista della puntata insieme ad Alex Belli e le sorelle Selassié.

Nonostante più volte abbia confessato ai suoi coinquilini la voglia di abbandonare il reality perché stanca di passare come la femme fatale che distrugge le coppie, per il momento continua a destare scompiglio nella casa più spiata di Italia.

Nelle scorse ore abbiamo assistito all’ingresso nel reality, come concorrenti ufficiali, di Giacomo Urtis e Valeria Marini, ex gieffini delle scorse edizioni. Proprio la Marini è stata vittima di una burla organizzata dalla bella Soleil il cui gesto è stato reputato dal pubblico di pessimo gusto. Vediamo che cosa ha combinato.

Valeria Marini vittima di Soleil Sorge, il pubblico si scaglia contro l’influencer

La Valeriona nazionale è entrata nella casa del Grande Fratello solo da poche ore ed è già diventata bersaglio di scherzi da parte degli altri coinquilini. A darle un particolare benvenuto è stata tra tutti Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha preparato uno scherzo che non è stato apprezzato per nulla né dalla stellare showgirl né dal pubblico che segue da casa il Grande Fratello. Che cosa ha combinato Soleil?

L’influencer italo-americana ha riempito uno dei vari asciugacapelli presenti in casa con un pugno di farina. Quando la showgirl si è recata in postazione trucco per asciugarsi i capelli, ha beccato proprio quello incriminato e accendendolo, si è ritrovata la faccia completamente ricoperta di farina la quale è andata a finire anche nell’occhio appena operato.

Come sappiamo, la Marini si è sottoposta recentemente a un importante intervento per curare una lesione di una zona afferente la retina e a causa della quale ha rischiato di perdere la vista.

Per proteggere l’occhio da luce e corpi estranei, la showgirl utilizza delle bende colorate. Nonostante l’occhio fosse accuratamente coperto, la farina tuttavia è finita ugualmente dentro. Lo scherzo che potete vedere qui non è stato affatto divertente e il pubblico si è scagliato contro Soleil Sorge affermando che il suo gesto non è stato per nulla carino.