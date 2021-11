Valeria Marini: età, altezza, lavoro, compagno, vita privata e Instagram

Valeria Marini è certamente una delle presentatrici e show girl più note ed apprezzate della televisione italiana: scopriamo di più su di lei

Valeria Marini, esordi e vita privata.

Valeria Marini nasce negli anni ’60, precisamente nel 1967, a Roma. Da piccola lascia presto la capitale per trasferirsi a Cagliari insieme alla madre, Gianna Orrù. La Marisi si appassiona fin da giovanissima al mondo dello spettacolo e, tornata a Roma durante la sua adolescenza, inizia a lavorare come modella sotto lo pseudonimo di Lolly.

Già all’inizio degli anni ’90 la Marini partecipa al concorso Una Ragazza per il Cinema e riesce a farsi notare ed ottenere così alcuni ruoli cinematografici come Abbronzatissimi 2 e in questo mondo di ladri. Lavora anche nel panorama cinematografico internazionale con il film Somewhere, della regista di fama mondiale Sofia Coppola.

Se grazie al cinema la carriera di Valeria Marini decolla, è grazie alla televisione che diventa una vera e propria star. In Tv, la Marini esordisce grazie al bagaglino, insieme a Pamela Prati.

Nel 1997 prende parte a Sanremo, dove affianca Piero Chiambretti e Pippo Baudo. Dopo il Festival della canzone Italiana, la carriera televisiva della Marini spicca il volo, e parteciperà anche a Millennium – La notte del 2000.

Diventa poi ospite fissa a Quelli che il calcio e qualche anno dopo ottiene la conduzione di Scherzi a Parte. Nel 2007 fonda anche un proprio brand di lingerie. Dal punto di vista Sentimentale, la showgirl è stata legata per anni a Vittorio Cecchi Gori, rimanendogli accanto anche durante lo scandalo che poi lo ha portato in carcere.

Separatasi da Cecchi Gori, la Marini è stata sposata per un anno con l’imprenditore Giovanni Cottone. Dopo una storia con Patrick Baldassarri, attualmente la Marini è legata a Gianluigi Martino, un ragazzo di quasi vent’anni meno di lei e di cui non disponiamo di molte informazioni.

I reality a cui ha preso parte

Nel 2008 Valeria Marini partecipa al suo primo reality, l’Isola del Famosi di Rai 2 Ha preso parte poi alla nona edizione dei raccomandati ed è stata tra i primi inquilini della Casa del GF Vip, nella sua prima edizione. Parteciperà poi a Temptation Island insieme al compagno Patrick Baldassarri. Nel 2020 torna al GF Vip per la seconda volta.

Profilo Instagram di Valeria Marini