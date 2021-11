Ida Platano di Uomini e Donne perde completamente la testa per un uomo, a suo dire, bello come il sole. Lui però non fa assolutamente parte del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi.

La famosa dama del programma ideato e realizzato con lo scopo di aiutare le persone a trovare la propria anima gemella, da oggi ha occhi solo per un uomo e lui non fa parte di Uomini e Donne. Sono ormai molti anni che la dama tenta in tutti i modi trovare l’altra metà della mela all’interno delle mura del programma televisivo in onda su Canale 5.

Molte sono le delusioni che Ida ha dovuto affrontare e superate sempre a testa alta inoltre, ma si sa, dopo qualche tempo compaiono i primi dubbi ed infinite insicurezze. Oltretutto la speranza con il passare del tempo si affievolisce fino ad annullarsi completamente.

Ida Platano, la dama di Uomini e Donne ha ormai occhi solo per un uomo: tutti i dettagli a riguardo

L’ultima batosta l’ha ricevuta proprio all’interno di Uomini e Donne da Diego Tavani, il quale sarebbe stato la scelta definitiva della dama al dating show. Ida rimane profondamente delusa dalla brutta esperienza che Diego le ha fatto subire tanto che, piena di innumerevoli pensieri pessimistici che le inondavano la testa, ha persino pensato di abbandonare il programma. D’altronde i due non hanno chiuso certo nel migliore dei modi, per questo infatti la dama ha deciso di affermare tali parole:

“Non mi va di stare ancora qua, non mi fiderei più di nessuno. Non è possibile. Mi hai detto cose importanti. Hai criticato me e mi hai fatta passare per una bugiarda.”

Dopo ore burrascose ed estenuanti però, la donna appare finalmente splendente con un luminoso sorriso stampato sul volto. D’altronde si sa, c’è sempre la luce alla fine dell’oscuro tunnel. Dovete sapere però che il sorriso della dama in realtà ha un nome.

Questo infatti è spuntato proprio mentre lei parlava di un certo Filippo, personaggio alquanto ignoto nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto lei stessa ha affermato, Filippo le avrebbe fatto iniziare la giornata nel migliore dei modi. Ida ha affermato:

“Filippo ha portato le pastine e poi mi è venuto a trovare, sempre più bello, bello come il sole! Che peccato che non è qui con me, con noi..”

Sarà l’inizio di una nuova ed incredibile storia d’amore? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Desirèe Cirisano