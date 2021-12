Sonia Bruganelli in lutto. La moglie di Paolo Bonolis perde una persona a lei molto cara. Il saluto social commuove i fan. Ecco tutti i dettagli.

L’opinionista del GF Vip 6 in lutto: la scomparsa di una persona a lei molto cara le ha spezzato profondamente il cuore. Il post che ha pubblicato su Instagram ha lasciato i fan interdetti.

Sonia Bruganelli, l’opinionista peperina del GF Vip 6

Sonia Bruganelli è l’opinionista della nuova edizione del GF Vip insieme alla sua ‘acerrima nemica’, Adriana Volpe. Come si può notare in ogni diretta, le due bellissime non vanno affatto d’accordo, si scontrano continuamente e la pensano in maniera diversa su qualsiasi cosa.

Sonia, che ha sempre lavorato dietro le quinte di grandi trasmissioni di successo, a partire da quelle condotte dal marito come Ciao Darwin e Avanti un altro, grazie ad Alfonso Signorini ha avuto la possibilità di mettersi in gioco e apparire di fronte alle telecamere. Come ha rivelato però in una recente intervista, questo ruolo non le si addice, la fa sentire poco a suo agio e pertanto la sua esperienza da opinionista si concluderà con questa sesta edizione del GF Vip.

Intanto, la Bruganelli sta riscuotendo molto consenso popolare, il suo carattere peperino e vivace piace molto ai telespettatori. Nelle scorse ore, la moglie di Paolo Bonolis ha dovuto salutare una persona a lei molto cara che è scomparsa all’improvviso. Vediamo che cosa è accaduto.

La moglie di Paolo Bonolis in lutto, ecco chi è venuto a mancare

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli ha dovuto dire addio ad una persona a lei molto cara che ha lasciato prematuramente la vita terrena. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’opinionista del GF Vip 6 ha dato il suo ultimo e personale saluto ad un carissimo amico.

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una foto che la ritrae da bambina insieme al suo adorato papà, scomparso anche lui troppo prematuramente. Nella didascalia, la Bruganelli fa riferimento alla scomparsa del dottor Pier Francesco Parra, definito doctor laser, noto per essere un grande luminare della medicina e il famoso medico dei tennisti.

LEGGI ANCHE—> Sonia Bruganelli, chi c’era prima di Bonolis: lui è famosissimo

Amico di famiglia, l’uomo è morto a 64 anni a causa di problemi al cuore. È stato tra i primi medici a portare in Italia i laser chirurgici. L’opinionista l’ha voluto salutare dedicandogli un pensiero speciale e raccomandandolo al suo papà che sarà sicuramente pronto ad accogliere in cielo l’adorato amico.