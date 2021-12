Il Principe Carlo è nei guai, piovono accuse pesanti da parte del figlio Harry. Vediamo che cosa è accaduto nei dettagli.

Terremoto a Buckingham Palace: il Principe Carlo risponde alle accuse pesanti fatte dal figlio Harry nei suoi confronti. È guerra nella Royal Family.

Caos a Buckingham Palace, le vicende della Royal Family continuano ad essere circondate da un’aura di sospetti e misteri. Dopo Il topic chiacchieratissimo di Sarah Spencer, la presunta figlia di Lady Diana e del Principe Carlo, nata prima del Principe William e mai riconosciuta, ora il figlio della Regina Elisabetta torna ad essere al centro dell’attenzione mediatica.

Piovono pesanti accuse nei suoi confronti e a muoverle è uno dei suoi figli, il principe Harry. Per oggi è attesa la pubblicazione di un libro, Brothers and wives: inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan scritto da Christopher Andersen che promette di far tremare la Royal Family.

La Royal Family inglese continua a tenere alta l’attenzione su di sé. A destare preoccupazione è la posizione però del Principe Carlo. Il reale è accusato dal figlio Harry, seppur velatamente, di razzismo nei confronti di Meghan Markle e dei loro bambini.

In giornata è prevista in America la pubblicazione di Brothers and wives: inside the private lives of William, Kate, Harry and Meghan. Pubblicato dal giornalista Christopher Andersen, il libro promette di svelare tutti i misteri che circolano sui membri della Royal Family.

Secondo alcune anticipazioni fornite proprio dal giornalista americano, autore di quello che sarà sicuramente un best seller scandalo sulla famiglia reale inglese, quando Harry annunciò il suo fidanzamento con Meghan, Carlo avrebbe sentenziato sul colore della pelle della nuora chiedendosi di che carnagione sarebbero mai potuti nascere i suoi nipotini.

A confermare questa che sembrava all’inizio solo un’indiscrezione è Meghan Markle che in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ha raccontato che un membro della famiglia reale, del quale però non viene fatto il nome, ha avuto atteggiamenti razzisti nei confronti della loro famiglia.

Secondo il giornalista Andersen si tratterebbe proprio di Carlo. Che cosa succederà adesso? Intanto il Principe Carlo per difendersi da queste infamanti accuse ha emesso un comunicato stampa affermando di rifiutare che il suo nome venga accostato a dichiarazioni del genere.