Lady Diana, storia della principessa triste

Diana Frances Spencer, conosciuta in tutto il mondo come Lady D, è stata la moglie di Carlo d’Inghilterra e Principessa del Galles. Nota come la principessa triste per le sofferenze patite in un matrimonio che l’ha resa infelice, ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni dalla sua drammatica morte, viene ricordata per la sua bontà e la sua generosità d’animo.

Dal suo matrimonio con il Principe d’Inghilterra sono nati due figli, William, che è venuto al mondo il 21 giugno 1982 e Henry, nato due anni dopo, il 15 settembre 1984. Lady Diana ha cercato di tenere i suoi figli lontano dall’attenzione mediatica, desiderosa di offrire loro una vita il più normale possibile.

In tante occasioni la Principessa è stata paparazzata in compagnia dei principini mentre pranzavano in un fast food comune o mentre erano in giro per il centro di Londra a fare shopping senza le guardie del corpo. Lady Diana non è mai stata felice con il Principe Carlo. Un matrimonio troppo affollato il loro, per la presenza di Camilla Parker Bowles, l’amante del Principe di Inghilterra.

Nel 1996 Carlo e Diana divorziano ufficialmente e l’anno successivo, nel 1997, la Principessa del Galles perde la vita in un drammatico incidente mentre era a bordo di una Mercedes in compagnia di Dodi Al Fayed, l’uomo che aveva riportato il sorriso sul suo volto triste. Con la morte di Lady D, se n’è andata un’icona internazionale, una delle regnanti migliori che l’Inghilterra potesse desiderare di avere.

La figlia segreta di reali inglesi

Terremoto a Buckingham Palace: spunta fuori la figlia segreta di Lady Diana e del Principe Carlo. Da tempo si rincorrono voci di una nuova erede che potrebbe presto entrare ufficialmente a far parte della Royal Family. Secondo quanto pubblicato dalla rivista The Globe, Lady Diana e il Principe Carlo, 8 mesi prima della nascita di William, misero al mondo una bambina di nome Sarah, mai riconosciuta ufficialmente.

Sempre secondo quanto riportato dalla rivista statunitense sopra menzionata, nel 1980 la Principessa del Galles dovette sottoporsi forzatamente all’estrazione di alcuni ovuli, fecondati poi da Carlo, per dimostrare di essere in grado di mettere al mondo i futuri regnanti d’Inghilterra.

La presunta figlia segreta di Carlo e Diana vivrebbe oggi negli Stati Uniti, più precisamente nel New England. La giovane avrebbe scoperto le sue origini reali grazie ad un diario segreto nel quale era riportata questa informazione.

Sarah sarebbe stata però minacciata da personalità influenti e vicine alla Regina, di non divulgare il suo segreto e indotta a trasferirsi lontano dall’Inghilterra assumendo addirittura una nuova identità. Cosa succederà adesso a Buckingham Palace? Tutto è ancora avvolto nel mistero.