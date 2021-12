Mara Venier accusata di molestia, scatta una querela. Vediamo nei dettagli che cosa è accaduto.

La conduttrice di Domenica In accusata di molestia. Che cosa ha combinato zia Mara? Intanto i suoi legali hanno preso una drastica iniziativa. I dettagli.

Mara Venier accusata di molestia

Non è un anno semplice, questo, per Mara Venier, la famosa conduttrice di Domenica In. Questa stagione televisiva del noto programma Rai si sta rivelando più complicata del previsto e a peggiorare la situazione, si aggiungono i suoi problemi di salute. Poco più di una settimana fa, la bellissima conduttrice è caduta durante la messa in onda del noto programma domenicale facendosi male alla testa e al piede sinistro. La caduta è stata così forte che la Venier ha dovuto chiudere in anticipo la puntata.

Durante la diretta invece del 28 novembre, è accaduto un altro episodio increscioso che ha fatto andare però zia Mara su tutte le furie tanto da richiedere l’aiuto dei suoi legali: la Venier è stata accusata di molestia. Scopriamo nei dettagli che cosa è accaduto.

Conduttrice di Domenica In su tutte le furie, arriva la querela

Mara Venier non trova pace. La conduttrice di Domenica In sta vivendo un anno davvero particolare. Dopo i problemi di salute che hanno intaccato sensibilmente la sua vita privata, anche quella professionale non sta andando propriamente a gonfie vele. Durante l’ultima diretta di Domenica In è accaduto un episodio increscioso.

Ospiti della puntata è Alvise Rigo, concorrente di Ballando con le stelle e concittadino di zia Mara. La presentatrice si è mostrata nei confronti del ragazzo molto affettuosa abbracciandolo e arrivando a sfiorare con una mano il suo sedere. Un giornalista ha gridato alle molestie paragonando il gesto di Mara a quello fatto da un tifoso che dopo la partita Empoli-Fiorentina ha toccato il fondoschiena della giornalista Greta Beccaglia, la quale chiaramente ha sporto denuncia.

La presentatrice non ci sta, non accetta che il suo nome sia affiancato a quello di un uomo che ha compiuto una reale violenza e vedere la sua immagine sporcata da tali insinuazioni l’ha turbata così tanto che ha deciso di ricorrere alle vie legali sporgendo una querela contro il giornalista che ha mosso questa accusa così infamante nei suoi confronti. Sulla questione si è espresso anche il modello Alvise che ha affermato di non essere stato per nulla turbato dal gesto di Mara Venier che per lei è come una zia.