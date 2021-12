Forum, fortissima lite: si arriva alle mani | Le telecamere registrano tutto

Come tutti sapranno a Forum può capitare di tutto, dai colpi di scena a momenti di puro divertimento. Può anche accadere che la tensione arrivi così tanto alle stelle da far scoppiare una feroce rissa: scopriamo cosa è successo ultimamente.

Da sempre il programma di Barbara Palombelli viene preso di mira per la scelta di invitare attori poco credibili e trattare argomenti davvero delicati. Spesso, gli scontri possono rivelarsi anche diseducativi ed è proprio quello che è accaduto nel corso di una puntata: scopriamo di più.

Forum, la terribile rissa

Non è la prima volta che nella trasmissione di Barbara Palombelli ci siano dei dibattiti che portano a scene davvero di pessimo gusto. Quando accadono la conduttrice interviene e se la situazione degenera lei ci tiene a dissociarsi. Nella puntata del 17 novembre 2021 è avvenuto un feroce scontro che è continuato anche a telecamere spente.

Nel filmato, diventato virale sul web, si vede uno dei protagonisti del dibattito andare contro la ragazza subito dopo lo stop di uno degli autori. Sono volate parole pesanti e siccome il giovane era veramente agitato, uno degli assistenti di produzione è intervenuto per dividerli.

La tensione era veramente alle stelle, ma il popolo del web non si è risparmiato. In molti hanno commentato ammettendo di non credere a questa sceneggiata “Il fuori onda più finto della trasmissione”, “Recitano pure i cameraman” oppure “L’attore è entrato troppo nella parte”. Ma è davvero tutta finzione? scopriamolo.

Il programma di Barbara Palombelli è finto?

Forum è senza dubbio uno dei programmi più seguiti e longevi di sempre. Ogni giorno appassiona milioni di telespettatori con storie scandalose che attirano l’attenzione del pubblico. Ogni dibattito è tratto da storie vere o comunque problemi che accadono nella realtà, ma non tutti sanno che i protagonisti sono tutti attori.

Anche la conduttrice in passato rivelò questo “segreto”, dicendo: “A volte, in studio, vengono i diretti interessati. Altre volte facciamo interpretare le parti a persone che, in un modo o nell’altro, sono state coinvolte veramente in fatti simili.”

Inoltre, sul web si possono trovare tantissime testimonianze di persone che hanno partecipato alla trasmissione e secondo le loro dichiarazioni, ogni attore percepisce dai 250 ai 500 euro per ogni presenza e anche un rimborso spese.