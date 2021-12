Camicia stirata, il trucco della doccia bollente per renderla perfetta senza pieghe

Avere una camicia stirata fa parte di una delle necessità della vita che spesso vengono rimandate a data da rivedere. Tuttavia, non puoi presentarti in ufficio con i vestiti stropicciati.

A volte siamo in viaggio e non sappiamo come avere in poco tempo una camicia non stropicciata, certo non vorremmo dare un’immagine di noi, che non ci corrisponde.

Camicia stirata, senza stirare

Quante volte in casa abbiamo fatto delle corse per stirare quel capo che non era nei piani indossare, e che ora giace lì sul letto ed è tutto stropicciato? Potrebbe essere uno scenario piuttosto noto, magari hai scoperto una macchia che prima non hai visto, ma alla fine, no quella camicia che proprio avevi stirato la sera prima, proprio non va!

E ora è tardi, devi scegliere tra aprire l’asse da stiro, riempire la caldaia del ferro, versare dell’acqua distillata e attendere che tutto sia pronto e dopo, iniziare a stirare.

Ma chi lo ha il tempo? Si rischia di non avere più la possibilità di fare la doccia! E allora sei li che guardi perplesso la doccia e la camicia stropicciata.

Ed ecco un lampo di genio, appendere la camicia su di una stampella mentre fai la doccia, inondando di un caldo abbraccio di vapore le pieghe della camicia stropicciata!

Ovviamente il tessuto non si mostrerà liscio, come appena uscito da sotto la nostra piastra rovente in acciaio, ma volete mettere?

Tessuti anti-stiro

È il sogno di ogni donna o uomo che si trova con la necessità di avere gli indumenti ben stirati, un tessuto che non si stropiccia con il lavaggio.

Le prime regole per evitare i capi che escano dalla lavatrice stropicciatissimi è limitare i giri della centrifuga e appendere le camicie sula stampella, così da incentivare la distesa dei tessuti. Inoltre non avremo quegli odiosi segni di molletta! Alla fine si potrebbe optare per i tessuti no stiro stonewashed, ovvero lo stropicciato naturale. Ma ce la vedete una camicia così sotto una giacca elegante con cravatta?