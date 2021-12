Alfonso Signorini spiazza tutti in diretta televisiva con una clamorosa rivelazione toccante che lo riguarda direttamente: “Ne soffro da 20 anni..”. Ecco cosa si cela dietro a queste gelide parole dette dal conduttore.

Lo storico conduttore televisivo attualmente si ritrova l’agenda piena zeppa d’impegni, come ben saprete è ormai conduttore fisso del famigerato programma “Grande Fratello Vip”. È suo compito infatti dirigere il tutto ed assicurarsi che la tabella di marcia e le varie regole imposte dal programma siano rispettate.

Spesso lo abbiamo visto confrontarsi con i vari concorrenti presenti all’interno delle mura della casa, in particole in quest’ultimo periodo poiché tra i gieffini scorre un’amara tensione. I partecipanti più compiti sono ovviamente Manuel e Lulù ed Alex e Soleil, i quali stanno vivendo delle emozioni contrastanti e proprio per questo i loro comportamenti variano notevolmente e sono facilmente fraintendibili.

Alfonso Signorini sbotta in diretta e fa una rivelazione davvero inaspettata. Ecco di cosa realmente si tratta

Il conduttore è ormai abituato a situazioni particolarmente difficili, lavorando nel mondo dello spettacolo ormai da moltissimi anni. Come ben saprete la relazione tra i gieffini Manuel e Lulù ha preso una piega del tutto diversa, tra gli infiniti alti e bassi, pare che i due siano ormai distanti l’una dall’altra. Il gieffino Manuel è perfino arrivato al punto di nominare la Principessa poiché stanco dei suoi comportamenti reputati notevolmente pesanti. Il trio formato dalle Principesse infatti si è ormai sciolto, la redazione ha deciso che le varie nomination le colpiranno singolarmente.

Nelle ultime puntate abbiamo quindi assistito ad uno scenario davvero incredibile, Lulù e Clarissa sono finite in nomination insieme ed a pagarne le conseguenze è stata proprio la sorella dell’ex frequentazione di Manuel. Lucrezia, colpita dall’assurda decisione presa dal pubblico si chiude in bagno in diretta televisiva ed inizia a pronunciare frasi offensive verso i compagni e l’intera redazione del programma.

Successivamente, dopo la sfuriata del conduttore, si scusa con i compagni e con il pubblico a casa. Dichiarando poi che il suo era un attacco di panico gestito in malo modo. Al ché il conduttore confessa a tutti i presenti di soffrire dello stesso problema della gieffina, ormai da molti anni. Inoltre, gli attacchi di panico del conduttore sono notevolmente aumentati dall’inizio del Covid-19, ha però affermato che il suo comportamento rimane comunque inaccettabile.

Desirèe Cirisano