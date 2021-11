Uomini e Donne, colpo di scena: tronista riceve un due di picche. Lo studio cala nel silenzio più totale. Vediamo che cosa è successo.

Tronista di Uomini e Donne resta senza parole: un no secco fa calare il gelo in studio. I dettagli.

Uomini e Donne, il programma più visto della fascia pomeridiana

Uomini e Donne è il famoso dating show di Canale 5 condotto da ormai 25 anni da Maria De Filippi. La padrona di casa, a seguito del Covid, ha deciso di rinnovare il format facendo presenziare alle stesse registrazioni sia tronisti giovani che dame e cavalieri del trono over. Questa nuova formula piace molto al pubblico che continua a seguire con entusiasmo i protagonisti del salotto dei sentimenti che si presentano alla corte di Maria De Filippi per trovare l’amore.

Tra i giovani i tronisti di quest’anno se ne è distinta in particolare una che tanto sta facendo discutere. Apprezzata per la sua dolcezza e la sua fragilità, è diventata in poco tempo la protagonista più amata di Uomini e Donne. Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa di inatteso: la tronista in questione riceve un no secco che fa calare il silenzio in studio.

Tronista riceve un no secco, imbarazzo in studio

I giovani tronisti di quest’anno hanno tutti conquistato il cuore del pubblico per la loro dolcezza, fragilità ma soprattutto normalità. Per la prima volta stiamo vedendo sul trono persone completamente estranee al mondo dello spettacolo. Le troniste di questa edizione sono Roberta e Andrea Nicole.

Nelle ultime puntate, la seconda è stata al centro dell’attenzione per un episodio molto particolare che si è verificato. Ormai vicina alla scelta, Andrea Nicole ha come suoi unici corteggiatori Alessandro e Ciprian. La tronista sta cercando di conoscerli quanto più può e approfitta delle esterne per scoprire qualcosa in più sui ragazzi che ha deciso di portare con sé fino alla fine di questa esperienza.

Dall’inizio Nicole ha mostrato un interesse particolare nei confronti di Ciprian ma il giovane, il più delle volte freddo e sempre sulle sue, pare non ricambiare il sentimento della tronista. E su questo sono tutti d’accordo. Nell’ultima esterna, Ciprian non si è presentato e ha rinunciato ad uscire con Andrea. La sua giustificazione? La vicinanza della donna ad Alessandro lo urta particolarmente.

LEGGI ANCHE—> Uomini e Donne, Andrea Nicole rivela la sua grande paura e scoppia in lacrime | la sua confessione

Come ha affermato l’altra tronista, Roberta, la mancata presenza in esterna di Ciprian equivale ad un secco no. A detta di tutti in studio, il bel corteggiatore non è realmente interessato ad Andrea Nicole e probabilmente, se dovesse essere lui la scelta, la bella tronista si beccherebbe un clamoroso due di picche. Andrea Nicole è alle strette: cosa succederà adesso?