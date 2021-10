Uomini e Donne, Andrea Nicole rivela la sua grande paura e scoppia in lacrime | la sua confessione

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto la tronista Andrea Nicole sfogarsi nei camerini, ammettendo incertezze e paure: scopriamo cosa ha rivelato.

In studio non è mancata la commozione nel rivedersi così fragile e vulnerabile davanti a milioni di telespettatori: le sue parole hanno toccato il cuore di tutto il pubblico.

Chi è Andrea Nicole

Andrea Nicole è la prima tronista transgender della storia del programma, anche se non si può definire tale dato che ha già completato la sua trasformazione. All’età di 15 anni ha confessato ai suoi genitori di voler cambiare sesso e a 18 anni ha iniziato ufficialmente il percorso.

La giovane ha da poco compiuto 29 anni ed è originaria della città di Milano. E’ una ragazza molto semplice che lavora in un noto negozio di abbigliamento ed ha un forte istinto materno tanto da volere al più presto un bambino, per questo ha scelto di partecipare al programma in modo da trovare l’amore della sua vita e costruire un futuro insieme.

I genitori non hanno preso bene la partecipazione di loro figlia al programma. Sono una famiglia molto riservata e hanno paura di questa esposizione mediatica, ma ovviamente sono pronti a sostenerla come hanno sempre fatto.

Andrea Nicola confessa la sua paura

Durante la puntata di ieri abbiamo visto Andrea Nicole sfogarsi nei camerini, lasciandosi andare ad un lungo pianto per il comportamento dei corteggiatori. La tronista ha rivelato che ha paura che la persona di fronte possa non avere intenzioni sincere nei suoi confronti, per questo, a volte frena le sue emozioni.

Andrea Nicole sta vivendo la prima crisi del suo percorso a Uomini e Donne. La giovane ha deciso di conoscere Ciprian Aftim, ma presto il loro rapporto potrebbe finire, dato che lei non ha apprezzato la scelta del ragazzo di conoscere anche Roberta.

Nicole sa che non è un comportamento sbagliato, ma ha paura di affezionarsi a qualcuno che potrebbe perdere da un momento all’altro proprio come è accaduto in passato. Il suo timore più grande è quello di risentirsi addosso le insicurezze che credeva di aver superato per sempre.