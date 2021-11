Durante l’ultima puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin Fabrizio Corona si sarebbe confidato su diversi argomenti.

Fabrizio Corona ha passato un periodo davvero molto difficile dopo il suo arresto. Al suo ritorno nel mondo dello spettacolo, infatti, abbiamo visto come l’uomo si sia mostrato in un look completamente diverso. L’imprenditore, inoltre, è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo una delle trasmissioni di punta di Mediaset, condotta da Silvia Toffanin.

Fabrizio Corona non ha voluto rivelare l’identità della sua nuova fidanzata

Non solo domande e curiosità sull’ultimo libro fatto uscire da Corona, anche diversi siparietti che hanno strappato più di qualche risata al pubblico. Ad esempio Fabrizio ha rivelato cosa vorrebbe all’interno della sua bara quando morirà: “Si usava una volta all’epoca degli antichi romani che quando uno andava nella bara e veniva trasportato nell’aldilà gli mettevano i due oblò negli occhi. Ecco, io gli ho chiesto quei 30 40mila euro da mettermi dentro la bara, magari nel passaggio all’aldilà possono essere utili per corrompere qualcuno“.

Tra gli altri argomenti toccati dalla conduttrice, quindi, c’è anche l’amore. L’imprenditore, in questo caso, ha rivelato come il suo cuore appartenga ancora alla sua ultima donna, Belen Rodriguez.

L’ultima casa dell’imprenditore è stata riadattata ad aula studio

Anche se, come si è lasciato sfuggire, attualmente sembra stia frequentando un’altra persona. In questo caso Fabrizio Corona non ha voluto fare nomi dicendo solamente come non sia di certo una ventenne. Non sembra, invece, ancora passato il suo problema con le donne tanto che il suo psichiatra gli avrebbe consigliato di non farci l’amore almeno per le prossime tre settimane.

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona pubblica le foto segnaletiche e appare sui social: “Pronto a sacrificarmi” – FOTO

Restando sempre su Corona, la sua vecchia casa in via de Cristoforis, la quale fu confiscata nel 2018, è stata riqualificata come un’aula studio. Quest’ultima, quindi, ospiterà gli studenti del liceo Volta di Milano, i quali assisteranno a lezioni sulla legalità parlando proprio di beni confiscati ai cittadini che hanno commesso irregolarità.

LEGGI ANCHE —> Belen dimentica Antonino Spinalbese e corre da Fabrizio Corona: il gossip impazza

Ma non solo, nel corso verrà spiegato come anche la società sfrutti per i suoi progetti queste strutture che altrimenti andrebbero a finire nel dimenticatoio. Corona, infine, non ha comunque lasciato Milano prendendo casa nella zona est della città.