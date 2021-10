Silvia Toffanin, com’era prima | Alcuni dicono ci sia il ritocchino

By

Avete mai visto Silvia Toffanin prima di diventare una delle conduttrici più amate di sempre? E’ cambiata tantissimo, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta ha stravolto completamente la sua immagine.

Silvia Toffanin è la celebre conduttrice che da anni fa compagnia agli italiani con il suo seguitissimo programma Verissimo. Siamo abituati a vederla sempre in perfetta forma e in modo impeccabile, ma l’avete mai vista da giovanissima? rimarrete a bocca aperta.

Silvia Toffanin, prima

Silvia Toffanin, storica partner da quasi vent’anni di Pier Silvio Berlusconi, è uno dei volti più amati di Canale 5. Molti la ricorderanno solamente nelle vesti di perfetta padrona di casa a Verissimo, infatti, sono in pochi a ricordarsi di lei quando debuttò in televisione da giovanissima.

Nel 1997, aveva appena compiuto 18 anni e si presentò al concorso di bellezza di Miss Italia, con la fascia di Ragazza Sasch Veneto al concorso di bellezza di Miss Italia. L’allora sconosciuta ragazza di Bassano Del Grappa riuscì a entrare tra le 100 finaliste del concorso.

Tre anni dopo approda a Passaparola come letterina, insieme a Ilary Blasi, proprio lì le due diventano migliori amiche. Nel 2002 conosce per la prima volta Pier Silvio Berlusconi, suo attuale compagno. Loro sono una delle coppie più longeve nel mondo della televisione. Dalla storia d’amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia (2010) e Sofia Valentina (2015), ma non si sono mai sposati.

Silvia Toffanin, oggi, è una delle conduttrici più amate dal pubblico, ma avete visto come il suo aspetto è cambiato nel corso di tutti questi anni? vediamo l’incredibile trasformazione di Silvia Toffanin.

Il ritocchino

Silvia Toffanin, la vediamo in tv ormai da quasi vent’anni e durante questo periodo ha costruito una grande carriera, diventando fra i volti più noti di Mediaset. Lei ha sempre lavorato con la sua immagine, proprio per questo appare sempre così perfetta.

Ma non tutti sanno che Silvia Toffanin ha fatto un ritocchino per migliorare il suo volto. Sembra che il chirurgo abbia messo mano alla sua dentatura e in molti credono che anche le labbra abbiano ricevuto un aiutino, anche se probabilmente è la naturale conseguenza del ritocchino ai denti.

Inoltre, Silvia appare sempre con un corpo snello e tonico, ma in passato le sue forme erano diverse, probabilmente più morbide. Sicuramente è merito di una dieta ad hoc e di un costante allenamento in palestra se il suo fisico è cambiato molto.

La conduttrice non ha mai parlato di ciò, dato che lei è molto gelosa della sua privacy e cerca di mantenere la sua vita privata sempre fuori dai riflettori, per questo, rimarrà comunque un mistero. Una cosa però è certa, Silvia Toffanin è una donna bellissima.