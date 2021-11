Caos a Uomini e Donne: un amatissimo cavaliere del parterre maschile del trono over ha rischiato di morire accoltellato. Ecco chi è e che cosa ha vissuto.

Uomini e Donne, un amatissimo protagonista del dating show di Canale 5 ha rischiato di morire a seguito di una lite. Ecco di chi stiamo parlando e che cosa gli è successo nel dettaglio.

Terremoto a Uomini e Donne, cavaliere rischia la morte

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che da ormai 25 anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. In veste di Cupido, la moglie di Maurizio Costanzo accoglie alla sua corte giovani e meno giovani che hanno però un obiettivo in comune: la ricerca dell’amore.

In tanti anni di messa in onda, tante sono le coppie che si sono formate nel famoso salotto dei sentimenti: alcune sono scoppiate poco dopo, altre invece ancora tutt’oggi perdurano e sono la testimonianza di come l’amore possa nascere in qualsiasi luogo.

Come sappiamo, la padrona di casa, Queen Mary, da un po’ di anni ha dato spazio nella trasmissione anche a dame e cavalieri che cercano un compagno o una compagna con cui trascorrere il resto della loro vita. Nelle scorse ore è giunta una notizia che ha lasciato i fan di stucco: un cavaliere del parterre maschile ha rischiato di morire accoltellato.

Chi è il cavaliere accoltellato

Un amatissimo protagonista del trono over di Uomini e Donne ha rischiato di morire. Stiamo parlando di Alessandro Bizziato che ha subito nelle scorse ore una terribile aggressione. L’uomo è stato minacciato dall’ex compagno della sua attuale fidanzata e ha rischiato di morire.

Alessandro ha partecipato alle ultime edizioni di Uomini e Donne lasciandolo studio con Stefania Montù. La loro relazione purtroppo è durata pochissimo e dopo avere lasciato il famoso dating show di Canale 5 i due si sono detti addio e oggi conducono vite completamente diverse.

Alessandro ha ritrovato l’amore con una donna dal passato sentimentale difficile. L’ex compagno della sua nuova fidanzata non ha accettato la fine della loro relazione e geloso di Alessandro lo avrebbe pedinato e minacciato di morte. La vicenda è accaduta nei pressi di un bar in un paesino in provincia di Vicenza.

Alessandro si trovava in compagnia della sua attuale fidanzata, quando l’ex compagno della donna è entrato nel locale chiedendo ad Alessandro di parlare. I due uomini hanno lasciato il bar e si sono riversati in strada. A questo punto l’uomo violento ha minacciato Bizziato con una lama.

Immediatamente è intervenuta la polizia che ha evitato un conflitto mortale. Alessandro non ha voluto sporgere denuncia, secondo quanto riportano alcune indiscrezioni. Sta bene e non ha ferite. L’uomo si è rivolto però ad un avvocato per cercare di capire come comportarsi in futuro e come proteggere la sua compagna.