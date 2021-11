Gemma Galgani è l’amatissima protagonista del trono over di Uomini e Donne. Sapete che è stata sposata prima di approdare al programma di Canale 5? L’ex marito è un uomo davvero affascinante e soprattutto ricchissimo.

La dama torinese che da ben 12 anni è protagonista di Uomini e Donne in passato è stata sposata. Lo sapevate? Il suo ex marito è un signore molto benestante e davvero carismatico.

Gemma Galgani, la protagonista indiscussa di Uomini e Donne

Da 12 edizioni la dama torinese siede sulla sua sediolina bianca attendendo l’arrivo del principe azzurro. Diciamo pure che Cupido non è stato molto generoso con la Galgani. In tutti questi anni di permanenza alla corte di Maria De Filippi, la bella signora non è mai riuscita a trovare l’amore della sua vita.

Ha avuto una relazione importante con Giorgio Manetti, un imprenditore fiorentino con il quale si è frequentata per 8 mesi ma la loro relazione è giunta al capolinea quando l’uomo ha confessato di non provare amore nei suoi confronti.

Gemma però non si arrende e ancora oggi è speranzosa che prima o poi l’uomo della sua vita scenderà da quelle scale e la porterà via dagli studi Mediaset. Sapete che in passato Gemma Galgani è stata sposata? Il suo ex marito è un uomo ricco e affascinante.

Chi è il ricchissimo ex marito della dama di Uomini e Donne

Da ben 12 anni la dama è alla ricerca del principe azzurro. Sapete però che la bella signora torinese ha un matrimonio alle spalle? Ebene sì, la Galgani è stata sposata e il suo ex marito è un uomo ricco e affascinante.

Il suo nome è Francesco D’Acqui, figlio di un armatore torinese molto conosciuto in Italia. Gemma e Francesco sono convolati a nozze nel 1972 e non hanno avuto figli. La loro relazione è durata vent’anni ma solo teoricamente perché nei fatti si sono lasciati dopo 180 giorni di matrimonio.

Quando si sono sposati, erano poco più che diciannovenni e a mantenerli economicamente era la famiglia di lui, una situazione questa che la dama torinese non ha mai accettato del tutto tanto da decidere di trovare lavoro.

LEGGI ANCHE—> Gemma Galgani, quanto guadagna a puntata? Con Uomini e Donne ha fatto bingo

D’Acqui era però molto geloso e non voleva che la Galgani lavorasse. Gemma si sentiva frustrata e privata della sua libertà, ragion per cui decide a malincuore di porre fine al suo matrimonio e di dedicarsi alla ricerca di un lavoro. Attualmente Francesco D’Acqui è sposato e ha una famiglia. La sua nuova moglie si chiama Cinzia e solo prima di convolare a nozze con lei, ha ottenuto il divorzio da Gemma.