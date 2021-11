Bollette, da gennaio 2022 arriva il colpo di grazia | Aumentano del 40%

A partire dal 2022, le bollette si prospettano sempre più care nonostante il Governo si stia impegnando a calmierare i prezzi. Vediamo perché.

Sembrerebbe essere un aumento inevitabile delle bollette, con un prezzo del gas che non scende e gli oneri di sistema che non possono essere aboliti.

Bollette: un aumento inevitabile

Per cercare di arrestare o comunque, attutire lo Tsunami che sta per abbattersi sulle famiglie italiane, con i rincari delle bollette, lo Stato aveva già stanziato 1,2 miliardi di euro a luglio. Poi, è arrivata la manovra di Bilancio, che ha visto l’aggiunta di altri due milioni ai 3 e mezzo aggiunti a settembre.

Una quantità di denaro che, però, sembra essersi rivelata insufficiente. Il prezzo del gas, infatti, sembra essere in aumento costante. Un aumento dovuto al fatto che, il gas viene bruciato per produrre energia elettrica. Perciò, l’Autorità di regolamentazione dell’energia, ha annunciato che sin dai primi quattro mesi del 2022, i cittadini dovranno far fronte ad un aumento delle bollette che potrebbe sfiorare il 40%.

Un aumento dovuto anche al reinserimento, sin da gennaio, degli oneri di sistema che il governo aveva sterilizzato per tre mesi, per cercare di contenere gli aumenti. Quello del 2022, dunque, sarà uno degli aumenti più consistenti degli ultimi venti anni.

Risparmiare sulla bolletta è possibile?

Gli aumenti delle bollette del 2022 potrebbero pregiudicare la ripresa economica. Bisogna, però, considerare anche un altro fattore: quello dei due mercati differenti presenti nel nostro paese: il mercato libero ed il mercato tutelato.

Gli utenti del mercato libero, al momento, non hanno subito (e non subiranno) l’aumento dei prezzi, per lo meno non eccessivamente. Ciò è dovuto al fatto che, nel mercato libero, vengono previsti contratti con prezzi bloccati per un anno. Le offerte di questo genere di contratti, infatti, prevedono prezzi fissi. Nonostante questo, però, anche il mercato libero subirà gli aumenti, nel momento in cui verranno attivati nuovi contratti.

Una possibile inversione di tendenza, potrebbe manifestarsi ad aprile 2022, stando a quanto ha affermato l’ARERA. In particolare, il presidente Stefano Besseghini ha affermato che i prezzi medi, per tutto l’inverno, si aggireranno attorno ai 170 euro per megawattora. Prezzo che scenderà attorno ai 110 euro proprio ad aprile del prossimo anno.

La richiesta di ARERA è che vengano rimossi tutti quei costi di sistema che gravano sulle famiglie e che potrebbero far diminuire un minimo le bollette.

