Bollette, come evitare l’aumento del 40%: funziona!

Il ventilato aumento delle Bollette dovrebbe aggirarsi oltre il 40%, una percentuale che ha creato allarme nel mondo delle associazioni dei consumatori.

Stando ad alcune stime attendibili la spesa media maggiore in un anno, si aggirerebbe intorno ai 500 euro a famiglia.

Questo caro bollette si preannuncia come l’ennesima mazzata per le famiglie e le imprese, tutto ciò rischia di compromettere la ripresa del Paese.

Rincaro bollette

L’Autorità di regolazione per energia ha inviato una comunicazione dove informa che nel prossimo trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’elettricità vedrà un aumento del 29,8% il gas del 14,4%.

Gli aumenti sono partiti dallo scorso venerdì 1 ottobre.

Come ha affermato il ministro Cingolani: “Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie”.