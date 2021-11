Alex Belli è stato convocato nel confessionale mentre parlava con una delle principesse. Vediamo cosa è successo.

Mentre Alex Belli continua a far parlare di se, nella diretta di stasera ci saranno tre nuovi concorrenti: Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini.

La chiamata di Alex Belli in confessionale

La coppia formata da Alex Belli e Soleil Sorge continua a far parlare di se. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire se i due terranno banco anche della puntata serale di questa sera, lunedì 29 novembre. Mentre si aspetta l’ingresso di tre nuovi concorrenti del calibro di Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, sicuramente Alex Belli è ancora una volta il protagonista di tutta la casa.

In particolare, l’attore è stato convocato in confessionale per circa un’ora. In generale, è la prassi che i concorrenti del Gf trascorrano del tempo nel confessionale per, appunto, dare le loro impressioni su qualcosa, per essere aggiornati circa i loro familiari, avere il supporto degli psicologi, se serve e per cambiare le batterie del microfono. Stavolta, però, per Belli non è andata così.

La permanenza dell’attore in confessionale è durata talmente tanto da destare dei sospetti da parte del pubblico. Alcuni spettatori, infatti, hanno subodorato che Alex Belli possa avere avuto un colloquio privato con gli autori della trasmissione.

La chiacchierata con Jessica

Che Alex Belli collabori con gli autori, forse, allora è vero? A confermarlo sarebbe una conversazione intercorsa tra l’attore e Jessica Selassiè.

In particolare, nella conversazione, andata in onda durante la diretta 24 ore su 24, Alex avrebbe detto, rivolgendosi a Jessica: “Quanti pregiudizi avrei dovuto avere su di voi? Vuoi sapere la verità? Quando uno degli autori mi è venuto a dire Alex abbiamo pensato una cosa…”

Belli non ha avuto neanche il tempo di terminare la frase che è stato chiamato nel confessionale dalla regia. Che sia stato un modo per stoppare quanto stava dichiarando l’attore?

La regia ha dichiarato che, in realtà, ci fosse un motivo urgente ovvero una problematica al microfono che doveva essere riparato. Dopo essere filato in confessionale e aver aggiustato il microfono, Alex Belli è tornato da Jessica.

Ha fatto per continuare il discorso interrotto ma…il suo microfono si spegne magicamente. Che il discorso sia stato volontariamente censurato dalla redazione?

