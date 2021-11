Cristiano Malgioglio e la vita privata della star italiana, fidanzato con un bellissimo ragazzo turco molto più giovane di lui: ben 38 anni di differenza. Tutti i dettagli riguardo questa intrigante ed appassionata storia d’amore.

Il famoso personaggio televisivo ha sempre preferito tener riservati alcuni aspetti della sua vita privata ed in particolare della sua vita sentimentale. Volto sempre presente in praticamente tutti i programmi televisivi, misterioso ma allo stesso tempo sincero e divertente.

Lui non è il primo personaggio televisivo che decide di mantenere un certo criterio di privacy nella sua vita, d’altronde si sa, quando si è famosi tutti bramano di sapere la novità del momento. Nell’ultimo periodo però, nonostante Malgioglio sia totalmente contrario alla divulgazione di informazione strettamente personali al pubblico, ha dichiarato una notizia totalmente scioccante.

Cristiano Malgioglio e il colpo di fulmine, la nuova storia d’amore con il giovane turco molto più giovane di lui

Come già detto in precedenza, la star italiana ha sempre portato gioia e simpatia nelle nostre case, evitando categoricamente tutto ciò che riguarda le questioni amorose. Ultimamente però qualcosa è cambiato tanto che la star si è aperta al pubblico volontariamente affermando di aver trovato finalmente l’amore.

Ha inoltre affermato che per entrambi è stato proprio un colpo di fulmine, la star si trovava nei pressi della piazza di Taksim (Istanbul) con l’intento di fare qualche acquisto. Il tutto si è svolto come in una scena romantica dei film, i loro sguardi si sono incrociati ed è subito sbocciato l’amore.

“Eravamo nei pressi di piazza Taksim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa.”

Queste sono le parole rilasciate dal paroliere alla famosa rivista “Chi”, inoltre ha affermato che nei prossimi giorni il ragazzo lo presenterà alla famiglia in Grecia. Ovviamente ha cercherà di mantenere la loro relazione riservata poiché come già detto, non ama parlare molto della sua vita privata e sentimentale al pubblico.

Desirèe Cirisano