Avete mai visto Cristiano Malgioglio da giovane? Sembra un’altra persona

E’ uno dei cantanti più amati d’Italia, ma non solo, infatti è un personaggio televisivo che ha fatto impazzire il pubblico con la sua partecipazione ai diversi reality.

Un uomo sensibile e raffinato, oltre che un grande paroliere. Ma lo avete mai visto ai tempi dei suoi esordi quando era giovanissimo? rimarrete a bocca aperta appena lo vedrete.

Tutto su Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca il 23 aprile 1945, sotto il segno del Toro. Ha lasciato poi la Sicilia, la sua terra d’origine, per trasferirsi a Genova dalla sorella e iniziare a lavorare alle Poste. Proprio lì ha conosciuto Gino Paoli e Fabrizio De André, quest’ultimo lo ha poi introdotto nel mondo discografico.

Lui è anche uno dei parolieri più importanti della storia della musica italiana, infatti, è l’autore dei più grandi successi di Mina, che l’ha soprannominato Tacco d’oro per il suo stile unico ed eccentrico.

Non tutti sanno che è stato proprio Cristiano a fare il primo provino a Pupo, per cui in seguito ha scritto il tormentone Gelato al cioccolato. Un vero mito che ancora oggi è molto amato per il suo carattere molto particolare e unico.

Cristiano Malgioglio da giovane

Il suo debutto televisivo risale intorno al 2000 grazie a Massimo Giletti che l’ha voluto a Casa Rai Uno. Da lì ha partecipato come opinionista in vari programmi, per poi diventare un concorrente in reality come: L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Da lì il pubblico l’ha reso uno dei personaggi televisivi più amati. Ha conquistato il pubblico con la sua ironia, sensibilità e raffinatezza. Ma sapete com’era da giovane? ecco una foto di quando ancora non aveva il suo amato ciuffo bianco.

E’ cambiato molto, sembra un’altra persona. Quando era ragazzo indossava abiti molto sobri, invece oggi siamo abituati a vederlo ricoperto di paillettes e vestiti super brillanti e luminosi che non passano di certo inosservati.