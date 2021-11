Fedez, chi è: età, altezza, lavoro, figli, moglie, Instagram e vita privata

By

Chi è Fedez? Parliamo del giovane cantante rapper italiano, conosciamo meglio la sua storia e sbirciamo nella sua vita privata.

Chi è Fedez

Conosciuto all’anagrafe come Federico Leonardo Lucia, il giovane cantante nasce a Milano il 15 ottobre del 1989. La sua è un’infanzia felice insieme alla sua famiglia, e già fin da piccolo il suo sogno è quello di dedicarsi alla musica.

Da adolescente frequenta il liceo artistico ma non finisce gli studi, infatti abbandona la scuola dedicando il suo tempo alla musica. Non passa molto tempo e Fedez già a 18 anni lancia il suo primo singolo Pat-a-Cake e solo successivamente nel 2011 debutta con “Penisola che non c’è”

Amante della musica sin da giovanissimo, Fedez ha frequentato il liceo artistico fino al quarto anno, per poi dedicarsi completamente alla musica. Il suo primo EP, intitolato Pat-a-Cake è arrivato nel 2007 e ora l’artista vanta oltre 60 dischi di platino e 6 album.

I successi di Fedez

Il giovane cantante infatti proprio intorno al 2011 inizia ad avere un grande successo tra il pubblico italiano. L’anno dopo infatti inzia molte collaborazioni con cantanti amatissimi come Max Pezzarli. Nello stesso anno il giovane artista viene nominato agli Mtv Hip Hop Awards. Insomma belle soddisfazioni per un giovane artista, ma non finisce qui.

La sua carriera musicale sembra arrivare ad un successo molto importante infatti dopo la pubblicazione dell’album Sig.Brainwash-L’arte di accontentare, diviene disco di platino solo dopo poche settimane dalla sua pubblicazione. Cosi Fedez dopo cosi grandi successi decide di fondare una sua casa discografica Newtopia insieme al cantante J-Ax.

Ovviamente la sua carriera non si sofferma alla musica, nel 2017, diventa giudice di X-Factor dove ci resterà per le prossime edizioni.

Chi è la compagna e figli di Fedez

Ovviamente come in motli sanno Fedez ha avuto diverse relazioni nella sua vita, ma quella più importante è insieme alla bellissima influencer Chiara Ferragni. I due infatti nel 2018 hanno deciso finalmente di dirsi il fatidico “Si” e di celebrare la loro unione.

Dal loro matrimonio sono nati due splendidi bambini, ricordiamo Leone il primogenito nato il 19 marzo del 2018 e la piccola e dolcissima Vittoria nata invece il 23 Marzo del 2021

Instagram

Il giovane cantante vanta milioni di followers sulle sue pagine social, ma sempre un numero inferiore rispetto alla moglie Chiara I due infatti sono molto seguiti sui social in particolare su Instagram ed infatti sono amatissimi dal pubblico italiano. I Ferragnez infatti sui rispettivi profili pubblicano ogni giorno video e foto dei loro bellissimi bambini, che ad oggi sono già diventate delle note star.