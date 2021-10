Sapete che titolo di studio ha Fedez? Insospettabile!

Sapete che titolo di studio ha Fedez? Non lo immaginereste mai.

Fedez è il famoso rapper e marito di Chiara Ferragni. Sapete però che studi ha fatto? Rimarrete a bocca aperta.

Che titolo di studio ha Fedez

Fedez, all’anagrafe di Federico Leonardo Lucia, è un famoso rapper italiano tra i più affermati del panorama musicale e artistico nazionale nonché marito di Chiara Ferragni, social e digital influencer.

I Ferragnez, come la famiglia di Federico e Chiara è stata soprannominata carinamente dai fan, sono tra i più seguiti al mondo su Instagram e con i loro post tengono compagnia ogni giorno a milioni di followers.

Fedez, come ha raccontato più volte anche sui canali social, ha vissuto in una realtà molto diversa da quella attuale. Il cantante è cresciuto in una famiglia molto umile e fin da piccolo ha coltivato la passione per la musica.

Ma sapete che titoli di studio ha il famoso rapper? Non lo immaginereste assolutamente!

Ecco che studi ha fatto il marito di Chiara Ferragni

Fedez è uno dei rapper più amati del mondo musicale ma anche un personaggio social molto seguito. La sua infanzia non è stata semplice. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni ha affermato che ha vissuto in una famiglia molto umile, con un papà magazziniere e una mamma casalinga.

È stato bullizzato spesso per il suo aspetto fisico e per la sua estrazione sociale. Grazie alla musica ha ottenuto però il riscatto meritato e con i primi soldi guadagnati ha pagato il mutuo fatto dai suoi genitori garantendo loro un tetto sicuro sulla testa.

Molti si sono chiesti però che studi ha fatto il famoso cantante. Ebbene, Fedez ha studiato al liceo artistico statale Umberto Boccioni di Milano con indirizzo in beni culturali. Il cantante non si è però diplomato.

Dopo due bocciature, ha lasciato la scuola al quarto anno di superiori decidendo di concentrarsi solo sulla musica.

Nonostante non abbia un diploma né una laurea, è riuscito comunque a fare la differenza nel mondo nel quale fin da piccolo voleva avventurarsi. Oggi è ricchissimo e famosissimo.

Insieme alla moglie spende spesso il suo tempo per fare del bene. Più volte lui e Chiara hanno prestato il volto a campagne sociali o si sono schierati come paladini di progetti umanitari mettendoci faccia e soldi propri.

Fedez ha confessato che la ricchezza che ha attualmente non lo ha reso diverso. Lui in fondo è rimasto lo stesso ragazzino milanese che combatteva ogni giorno per farsi strada nel mondo.

Il cantante ha dichiarato che se tornasse indietro, finirebbe sicuramente il liceo. Ha però anche confessato che non si pente di nulla perché se oggi ricopre questa posizione privilegiata è anche grazie alle sue scelte passate.