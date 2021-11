Barbara D’Urso sotto shock. La conduttrice partenopea resta senza parole durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Ecco che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso fortemente turbata. Durante l’ultima diretta di Pomeriggio 5, la verace conduttrice partenopea ha parlato di una terribile aggressione. Ecco che cosa ha dichiarato. Tutti i dettagli.

Barbara D’Urso è un’amatissima conduttrice, da tanti anni al timone di Pomeriggio 5, un contenitore di gossip e informazioni che va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana.

Questa trasmissione è l’unica che al momento è stata affidata alla verace presentatrice partenopea il cui spazio televisivo, almeno per questa stagione, è assai limitato. Alcune delle sue trasmissioni che negli scorsi anni sono andate in onda in prima serata come Live non è la D’Urso e Domenica Live, sono state definitivamente archiviate a causa del flop di ascolti.

Per adesso, per la bella Carmelita non sono previste altre trasmissioni ma Pier Silvio Berlusconi non esclude che a partire dal nuovo anno qualcosa di innovativo per la Barbarella nazionale possa arrivare.

Intanto Pomeriggio 5 continua a riscuotere molto successo e ogni giorno viene seguito da migliaia di telespettatori. Proprio nell’ultima diretta della famosa trasmissione Mediaset, la napoletana ha lasciato i fan di stucco. La conduttrice ha parlato di un’aggressione scioccante che l’ha davvero traumatizzata.

La terribile aggressione che ha terrorizzato la conduttrice Mediaset

La Barbarella nazionale è senza parole. Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice partenopea ha affrontato una questione molto delicata. Carmelita ha parlato della brutale aggressione subita da Linda Batista, la famosa attrice brasiliana che a Dubai, dove si trova per alcuni progetti lavorativi, è stata vittima di una violenza inaudita.

L’attrice ha difeso un ragazzo gay ed è stata presa a bottigliate da una donna che le ha deturpato il volto. Linda Batista ha riportato ferite piuttosto serie e ha ricevuto oltre 40 punti sul suo bellissimo viso.

Barbara D’Urso è rimasta scioccata dal suo racconto e ha affermato che lei in prima persona ha visionato il filmato dell’aggressione e che lo stesso è così violento da non poter essere mandato in onda.

La D’Urso è turbata, la storia della sua collega l’ha scossa profondamente. Più volte nell’ascoltare il drammatico racconto, la conduttrice si è commossa ma allo stesso tempo si è arrabbiata perché ancora oggi le aggressioni omofobe sono all’ordine del giorno. Barbara ha espresso la sua vicinanza all’artista brasiliana e le ha augurato una pronta guarigione.