Barbara D’Urso struccata, ridicolizzata sui social da lui | È saltata la luce

Barbara D’Urso struccata: un noto personaggio televisivo ridicolizza la conduttrice partenopea sui social. Scopriamo tutti i dettagli.

Barbara D’Urso offesa sui social e a recarle danno è un noto personaggio televisivo. Ecco che cosa è successo.

Clamorosa stoccata contro Barbara D’Urso, noto personaggio televisivo sorprende tutti

Barbara D’Urso è sempre al centro dell’attenzione. La famosa conduttrice partenopea ha sempre i riflettori puntati addosso. Con una carriera brillante alle spalle e un futuro altrettanto luminoso, la verace Carmelita piace tantissimo ai telespettatori che ogni giorno la seguono con grande entusiasmo.

Purtroppo, per decisione di Mediaset, le sue trasmissioni di punta come Domenica Live e Live non è la D’Urso, non verranno riproposte e a quanto pare, almeno per questo anno televisivo, la bella Barbarella nazionale rimarrà al timone solo di Pomeriggio 5. Nessun nuovo programma in vista per lei e soprattutto nessuna trasmissione in prima serata, lo spazio televisivo di Barbara sarà per questa stagione davvero molto limitato.

La conduttrice però non si perde d’animo e continua a macinare grandi successi con la sua trasmissione pomeridiana che è seguitissima ogni giorno da milioni di telespettatori italiani. Nelle scorse ore la verace partenopea è stata protagonista di un attacco gratuito che non è piaciuto per nulla ai suoi seguitori. A fare un commento poco piacevole nei suoi confronti è stato un noto personaggio televisivo.

L’offesa social alla conduttrice partenopea indigna i fan

È accaduto qualcosa di inaspettato: l’amatissima conduttrice Barbara D’Urso è stata ridicolizzata sui social e farlo è stato un noto personaggio del mondo della televisione. Stiamo parlando di un inviato molto conosciuto della seguitissima trasmissione Mediaset, Striscia La Notizia.

Jimmy Ghione, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un collage in cui si mette a confronto una foto della conduttrice partenopea struccata ed una in cui è invece preparata e pronta per andare in onda. La didascalia che accompagna la foto è la seguente: “quando salta la luce…”.

Questa pubblicazione non è piaciuta per nulla ai follower di Carmelita che hanno criticato il comportamento dell’inviato di Striscia affermando che è stato poco carino nei suoi confronti. Insomma, grande scivolone per Jimmy Ghione il cui post non è stato per nulla apprezzato.

View this post on Instagram A post shared by Jimmy Ghione (@jimmyghione)

LEGGI ANCHE—> Barbara D’Urso: cosa faceva prima di diventare famosa | Incredibile

Molte donne si sono schierate a favore della D’Urso affermando che l’estetica delle donne non dovrebbe mai essere messa sotto accusa e soprattutto schernita. Non è la prima volta che Jimmy Ghione attacca la conduttrice, già in passato l’aveva criticata accusandola di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica ma di negare ritocchini. Come risponderà a questo offesa social la napoletana? Staremo a vedere.