Simona Ventura a pezzi per la dolorosa perdita: “Ci mancherà”

Atra perdita per la conduttrice televisiva Simona Ventura, commovente il messaggio d’addio per un grande uomo amato e stimato da molti: “Un imprenditore carismatico dal quale c’era solo da imparare”.

Solo pochi giorni fa la conduttrice televisiva, come tutti i volti appartenenti al mondo dello spettacolo e non, ha subito un doloroso lutto. Dicendo addio ad una persona stimata ed idolatrata da molti, la quale ci ha accompagnato in diversi momenti delle nostre giornate: Giampiero Galeazzi.

Persona fantastica che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti noi e di tutti coloro che seguivano e seguono lo sport con la stessa passione e dedizione di Giampiero. Venuto a mancare il 12 novembre dopo 75 anni di vita, persona buona e genuina come ben poche ormai.

Simona Ventura, perdita incolmabile per la conduttrice televisiva: le sue parole come omaggio

Poche ore dopo aver saputo della notizia, Simona decide di rendere omaggio al grande conduttore televisivo e telecronista sportivo, ricordandolo come grande uomo e grande lavoratore. Distrutta dal dolore e con il viso colmo di lacrime la conduttrice lo ha ricordato così:

“Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, entusiasta, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! RIP Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve tantissimo.”

Questa dolorosa perdita ha scosso molto i cuori di tutti, purtroppo però, a distanza di pochissimi giorni un altro grande uomo ci ha lasciati. Con l’animo pieno di tristezza e con gli occhi lucidi abbiamo salutato l’ultima volta Ennio Doris. Nato a Torino nel 1940 e deceduto la notte del 24 novembre all’età di 81 anni. Grande imprenditore e banchiere, fondatore della Mediolanum. La quale fu ideata e fondata per agire nel settore della finanza e del risparmio.

Sposato con il suo unico e grande amore Lina Tombolato che lasciò questo mondo molti anni fa, la quale diede alla luce Massimo Antonio e Annalisa Sara. Oggi siamo tutti vicini ai figli del fondatore delle banca Mediolanum, nessuno escluso.

L’Italia tutta oggi piange questa inimmaginabile perdita e, Simona Ventura, ha deciso di omaggiarlo condividendo la stima che aveva nei suoi confronti.

“Mi dispiace tantissimo poiché la nostra Nazione ha perso un altro interprete geniale, un imprenditore carismatico dal quale c’era solo da imparare. Ci mancherà.”

Questo sono le dolci parole che la conduttrice ha deciso di utilizzare per dire addio al grande Ennio Doris.

Desirèe Cirisano