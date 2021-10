Simona Ventura, l’ex moglie di Stefano Bettarani, è fiera della sua vita sia professionale che personale. Lei è madre di due bellissimi figli, Niccolò e Giacomo avuti con l’ex calciatore. Ma ha subito un dramma non facile da dimenticare.

Ciò che è accaduto a Simona Ventura fa rimanere senza fiato. Si tratta di un episodio veramente traumatico e da brividi: scopriamo cosa è successo.

Simona Ventura, il terribile dramma

Simona Ventura e Stefano Bettarini, una delle coppie più amate dello spettacolo. I due, sono stati legati dal 1998 al 2008 e dal loro amore sono nati due splendidi figli: Niccolò e Giacomo.

Nonostante i vari alti e bassi sono stati sempre una famiglia molto unita, soprattutto nei momenti più difficili. In particolare, quando è accaduto uno spiacevole episodio, il primo luglio 2018. Quel giorno, il primogenito di Simona e Stefano è stato aggredito e accoltellato all’uscita della discoteca Old Fashion di Milano.

La conduttrice rivelò a TgCom24 di essere stata svegliata alle 5 del mattino dalla polizia poche ore dopo la terribile aggressione: “Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna madre vorrebbe mai ricevere”.

Niccolò Bettarini è stato aggredito con 11 coltellate nella parte alta del corpo per essere intervenuto in difesa di un amico: “Sono cresciuto credendo nell’amicizia, è un valore fondamentale nella mia vita e farei qualunque cosa se degli amici fossero in difficoltà”. Per fortuna è riuscito a sopravvivere e gli aggressori sono stati condannati per tentato omicidio.

Lui è un bravissimo ragazzo e soprattutto molto forte dopo quello che ha passato. I suoi genitori hanno sofferto tanto per questo accaduto, ma grazie al loro amore e supporto oggi si è ripreso, scopriamo come sta.

Come sta Niccolò dopo tragico dramma

Fortunatamente l’accoltellamento non ha avuto conseguenze a lungo termine, anche se il giovane ne porta ancora le cicatrici. Niccolò attualmente sta bene, si è ripreso grazie al sostegno della sua famiglia e ovviamente anche dei suoi amici.

Un anno dopo il terribile episodio, ha condotto, insieme a Valentina Varisco, il programma: Il collegio off, spinoff del famoso reality, Il collegio. Inoltre, appena ha raggiunto la maggiore età è stato chiamato dai reality più importanti della televisione italiana: L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma i genitori gli hanno consigliato di non andarci e Niccolò li ha ascoltati.

Lui ha ereditato la passione per il calcio dal suo papà famoso sportivo, peccato che il giovane abbia avuto un infortunio, ma dopo la tragedia ha avuto la forza di tornare ad allenarsi. Simona Ventura, è stata una mamma impeccabile. Una donna sofferente, ma che è riuscita a stare accanto a suo figlio nel momento del bisogno:

“La signora Morte con la sua falce insanguinata ha dato uno schiaffo alla nostra famiglia, una famiglia allargata (con tutta le sue difficoltà) ma allegra e per bene e che da oggi ha trovato un nuovo ponticello, una nuova strada per restare unita e vivere la vita. Una nuova vita con nuovi colori”

Lei ha sofferto tanto, ma è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a far rialzare suo figlio da un momento così tragico e doloroso.