Sabrina Ferilli, avete già visto il marito? È di una bellezza stratosferica

By

Sabrina Ferilli e suo marito Flavio Cattaneo sono più innamorati che mai a 10 anni dal loro matrimonio super blindato. Avete già visto che bell’uomo che è?

Benché siano una coppia molto discreta, non si può che apprezzare la bellezza non solo di Sabrina Ferilli, sempre presente sul piccolo schermo, ma anche del suo compagno di vita.

Chi è Flavio Cattaneo marito di Sabrina Ferilli

Il marito di Sabrina Ferili, Flavio Cattaneo ha un anno in più di lei, essendo nato nel 1963. Di professione, fa l’imprenditore ed è molto stimato. Tra le pietre miliari della sua carriera si annovera la carica di Commissario dell’Ente Fiera Milano, ottenuto nel 1999. Da lì, poi, trasformerà l’ente in SpA lanciandola in borsa. Fino al 2000 ne assunse la carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Successivamente, è stato Direttore Generale della Rai, Ad di Terna (dal 2005 al 2014) nonché investitore di Italo Treno. I ruoli importanti che ha ricoperto non sono finiti. Nel 2016, infatti, è diventato Ad di Telecom. Una posizione che ha, poi, lasciato incassando una buonuscita molto chiacchierata (ammontava a oltre 25 milioni). Attenzione, però, il marito di Sabrina Ferilli non è andato in pensione. Ha mantenuto, infatti, il suo ruolo a Fiera Milano oltre che nell’immobiliare Domus Italia.

Nel corso di un’intervista al Financial Times ha dichiarato di avere molto poco tempo libero. Il motivo? Una moglie molto esigente che gli da molto lavoro.

Una storia d’amore lunga e discreta

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si sono conosciuti nel 2005. Galeotto fu il set del film Dalida: lei interpretava l’attrice protagonista mentre lui era il direttore della Rai. Sabrina Ferilli, all’epoca, era appena uscita dal matrimonio con Andrea Perrone, finito male e durato soltanto due anni. Soltanto nel 2011, però, i due decisero di convolare a nozze, in gran segreto, il 29 gennaio a Parigi. Un segreto che sono riusciti a tenere nascosto per ben tre anni, quando vennero a galla le carte.

La stessa Ferilli ha dichiarato di essere stata investita da un colpo di fulmine quando incontrò l’imprenditore. A colpirla furono non soltanto il fascino e la bellezza da uomo mediterraneo ma anche il carattere forte ma al tempo stesso paziente. Un rapporto non fatto di regali simbolici ma di un valore più importante: il rispetto reciproco.

LEGGI ANCHE -> Tù sì que vales, Sabrina Ferilli su tutte le furie: “Mor**cci tua” | Caos in studio

Del resto, i due, si sono conosciuti già da età matura e la Ferilli ha dichiarato che, in amore, una volta superata l’adolescenza, risultano più importanti costanza e saggezza.