Tù sì que vales, Sabrina Ferilli su tutte le furie: “Mor**cci tua” | Caos in studio

Nelle ultime puntate del talent televisivo Tù sì que vales è tornato il concorrente Giovannino il quale ha spaventato a morte Sabrina Ferilli.

Per la gioia dei telespettatori di Tù sì que vales, lo scorso mese abbiamo avuto il ritorno del concorrente Giovannino all’interno del talent. Arrivato in studio con un vestito rosso ed il volto dipinto di blu ha ricominciato a spaventare Sabrina Ferilli, la sua vittima preferita fra gli ospiti del programma. Stavolta però l’uomo avrebbe esagerato scatenando la furia della showgirl. Dopo averle mosso la poltrona, infatti, quest’ultimo l’ha spaventata con una fortissima esplosione.

Sabrina Ferilli è la vittima preferita del concorrente mascherato

La reazione di Sabrina Ferilli non si è fatta attendere, dopo aver inveito contro l’uomo, infatti, è scappata dallo studio per iniziare a rincorrerlo urlando come l’avrebbe ammazzato se l’avesse preso. Prima di questo simpatico siparietto, inoltre, l’attrice romana avrebbe criticato in maniera ovviamente scherzosa Maria De Filippi. “Tu da settembre in poi pensi a come rompermi i cogl… a luglio. Perché sai cosa mi fa paura e altro” con queste parole, dunque, Sabrina ha scaricato la colpa della scelta di certi concorrenti alla sua collega.

Giovannino è apparso in diversi episodio del talent

Le due, quindi, sarebbero in grado di scherzare così tranquillamente davanti le telecamere grazie alla loro forte amicizia. Quando entra nello studio di Tù sì que vales però la De Filippi non lascia scampo, anzi, con tutta probabilità si diverte a prendere in giro la sua collega facendogli spesso sparire degli oggetti personali. Tornando a parlare dell’episodio con protagonista Giovannino, il video è diventato subito virale sui social anche grazie alla folle caccia all’uomo iniziata dalla showgirl.

Non sono mancati, inoltre, altri episodi del genere come ad esempio quella volta in cui l’uomo vestito dal mantello rosso ha bagnato il vestito di Sabrina con una pistola ad acqua. In quell’occasione la donna raccolse pure un bastone con l’idea, molto probabilmente, di colpire la schiena del disturbatore. Insomma anche queste scene stanno rendendo indimenticabile questa nuova stagione del talent il quale puntata dopo puntata sta ricevendo diversi consensi. Ottimi, infine, anche i risultati in termini di ascolti, su questo dato non possono non pesare però i giudici scelti per questa stagione, tutti nomi altisonanti della televisione italiana.