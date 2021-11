Rudy Zerbi, l’avete mai sentito cantare? Rimarrete a bocca aperta. Spunta un video inedito di una sua storica esibizione.

Rudy Zerbi sorprende tutti. Il professore di canto della famosa Accademia di Amici di Maria De Filippi è stato in passato anche un cantante. Lo sapevate? A sorpresa spunta dal suo archivio professionale un video che vi lascerà senza parole.

Rudy Zerbi, l’amatissimo professore della scuola di Amici

Classe 1979, Rudy Zerbi è nato a Lodi. Dopo gli studi liceali ha proseguito il suo percorso accademico iscrivendosi all’Università Statale di Milano e conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Non ha mai messo da parte però la sua passione più grande, la musica, avvicinandosi a questo mondo e collaborando come conduttore radiofonico. Giovanissimo è entrato a far parte della famiglia di Sony music nel ruolo di talent scout e produttore.

La sua vita privata è stata molto turbolenta. Il giudice di Italia’s got talent ha quattro figli da 3 compagne diverse. È stato sposato e dalla prima moglie sono nati Tommaso e Luca. Con l’ex fidanzata Carlotta invece ha messo al mondo Edoardo. Oggi è in coppia con Maria e nel 2015 è nato Leo, il suo quarto figlio. A 30 anni ha scoperto che il suo papà biologico è Davide Mengacci, il famoso conduttore televisivo. Insomma, una vita sicuramente fuori dagli schemi quella del professore di Amici.

Rudy ha collaborato con cantanti di fama nazionale come Gianni Morandi, Biagio Antonacci ma anche Renato Zero e talenti più recenti come Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Da diversi anni è professore di canto presso l’accademia Amici di Maria De Filippi.

Zerbi è indubbiamente un appassionato di musica. Ma sapete che è anche un cantante? Spunta a sorpresa un video inedito del suo passato che ha lasciato i fan di stucco.

Rudy Zerbi cantante, il video inedito diventa virale

Ebbene sì, Rudy Zerbi non è soltanto professore della scuola di Amici e un importante discografico, talent scout ed ex produttore per la Sony music ma in passato è stato anche un cantante. Spunta a sorpresa un video inedito che è diventato virale.

Il giudice di Italia’s got talent ha partecipato in passato a un festival musicale esibendosi su un palcoscenico milanese. Nel video in questione si vede il professore di Amici giovanissimo, ancora con i capelli, mentre si esibisce al Festival del Demenziale di Novate Milanese. Era il 1991 e Zerbi si divertiva cantando a squarciagola. Ve lo sareste mai immaginato in queste vesti?