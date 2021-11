Non tirare MAI lo sciacquone dopo aver fatto pipì | Non è maleducazione

Ogni volta che tiri lo sciacquone del tuo bagno, se ne vanno dai 3 ai 10 litri d’acqua, decisamente una quantità d’acqua impressionante!

Certo per una sola pipì, buttare letteralmente nel water 10 litri d’acqua, potrebbe apparire uno spreco esagerato.

Penuria d’acqua nel mondo

Il riscaldamento globale e la cattiva gestione delle risorse idriche stanno esacerbando la siccità in tutto il mondo. Una situazione che mette in pericolo milioni di persone ma che ha anche gravi conseguenze sociali ed economiche.

La scarsità d’acqua continua a essere una delle principali fonti di preoccupazione per molte nazioni, specialmente in Africa. Più di 2 miliardi di persone vivono in Paesi soggetti a stress idrico e soffrono della mancanza di accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari.

La situazione per quanto riguarda ad esempio l‘Africa orientale è particolarmente preoccupata. Prima del 1999, una volta ogni cinque o sei anni si verificava una siccità, che si traduce in una stagione delle piogge insufficiente.

Tuttavia dal 2000, la stagione secca tra marzo e maggio si verifica ogni due o tre anni. Mentre lo scorso giugno, il Madagascar è stato ufficialmente dichiarato il primo paese al mondo a subire la carestia a causa della siccità causata dal riscaldamento globale .

In California, la siccità persistente favorisce i giganteschi incendi che hanno devastato le foreste per diversi mesi.

Perché non dovremmo tirare lo sciacquone dopo la pipì

Alla luce di quanto detto sopra se ogni volta che tiri lo sciacquone si scaricano dai 3 ai 10 litri d’acqua, questa è una quantità enorme, in un mondo che soffre di carenza d’acqua. E tutto questo in modo che l’acqua nel tuo bagno non sia gialla. Si tratta di un sacco di spreco per niente.

Molti di noi pensano che non tirare lo sciacquone sia un segno mi maleducazione, e non lo faremmo mai nelle abitazioni altrui, di lasciare la pipì nel water senza utilizzare lo sciacquone! A dire la verità il bagno è uno dei luoghi in casa dove si spreca più acqua, considerato che una persona mediamente urina circa 6 volte al giorno.

Considerata la penuria d’acqua nel mondo, cominciare con lo scaricare meno acqua è comunque un gesto significativo. Inoltre l’urina è sterile, lasciarne un po’ nel water non comporterà una particolare contaminazione. Tuttavia quando scaricate meglio chiudere la tavoletta del water.

