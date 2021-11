Gf Vip 6, Raffaella Fico squadra malissimo Soleil: “Rosica tantissimo”

Raffaella Fico sarebbe arrivata persino a denunciare Soleil Sorge sia a livello civile che penale per presunte frasi razziste subite.

La situazione fra le due showgirl di punta di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Raffaella Fico sarebbe ormai ingestibile. Come abbiamo visto, infatti, in diverso occasioni l’ex compagna del calciatore Mario Balotelli non si è presentata negli studi di Canale 5.

Raffaella Fico è divenuta famosa posando per diverse marche di moda

Il motivo di tale assenza sarebbe da ricercarsi da una presunta denuncia sporta da Raffaella Fico nei confronti proprio della influencer italo americana. Sarebbe questa, dunque, la notizia che sta rimbalzando sui social nelle ultime ore e lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

La showgirl avrebbe denunciato Soleil Sorge dopo essere stata eliminata dalla casa

Stando a quest’ultimo il dramma si sarebbe verificato a pochi giorni dall’eliminazione dalla casa della stessa Fico. Quest’ultima, quindi, avrebbe denunciato sia a livello penale che civile Soleil per delle presunte frasi razziste subite. Venza, inoltre, non ha dato affatto per scontato che la redazione del Grande Fratello abbia messo al corrente la Forge della denuncia subita.

Parlando prettamente della accuse, invece, Soleil non è nuova a presunti casi di razzismo, anche in passato, infatti, altri concorrenti avrebbero fatto notare la cosa ad Alfonso Signorini che però liquidò il tutto come un semplice malinteso. Nonostante questa pagina da dimenticare del reality, la Fico è tornata in studio nelle ultime settimane ma il suo astio nei confronti della collega non si è affatto placato.

Soleil, infatti, nell’ultima puntata si è espressa così in favore dei suoi fan: “Grazie a tutte quelle persone che premono quel pulsantino per votarmi. Sappiate che vado avanti grazie a voi perché mi riempie lo spirito ve lo giuro” il tutto sotto lo sguardo quasi invidioso di Raffaella.

I più maliziosi hanno pensato come la ragazza invidi il successo che sta ottenendo la Sorge in questo reality essendo arrivata, ad oggi, ad essere persino una delle papabili vincitrici. Ovviamente però, come abbiamo detto, quest’edizione del Grande Fratello non finirà prima di marzo e fino ad allora tutto può ancora cambiare.