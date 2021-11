By

Senza dubbio Gerry Scotti non ha bisogno di presentazioni. Lui è uno dei conduttori più amati e seguiti d’Italia, grazie alle sue trasmissioni super interessanti e divertenti.

Gerry Scotti, alle spalle ha una carriera impeccabile, infatti, da giovane ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare così in alto. Oggi è uno dei presentatori più pagati di sempre. Il suo volto sorridente è ormai fondamentale per la televisione italiana.

Ma i telespettatori non smettono di farsi la solita domanda, ovvero “quanto guadagna il famoso conduttore?”. Proprio per questo, oggi vi diremo a quanto ammonta il suo gran patrimonio: rimarrete a bocca aperta.

Gerry Scotti, carriera

E’ impossibile fare a meno del sorriso contagioso di Gerry Scotti. Noi siamo abituati a vederlo sorridente ma anche con le lacrime agli occhi per la commozione. Lui è uno dei volti Mediaset più amati di sempre proprio per questa sua spontaneità.

In molti sapranno che prima di essere un conduttore così importante, ha lavorato molto anche in Radio. Tutto il successo che ha è frutto della sua determinazione ma anche fatica. Ad oggi non importa quanto sia stata dura arrivare fin qui, perché i suoi sforzi lo hanno ripagato e anche bene!

Siete sicuri di sapere a quanto ammonta il suo patrimonio e quanto guadagna? la cifra è veramente da capogiro, vi lascerà sconvolti. Pochissime persone all’interno del mondo dello spettacolo percepiscono uno stipendio del genere.

Quanto guadagna il conduttore di Caduta Libera?

Ogni sera dalle 18:45 alle 20:00 ci tiene compagnia con la sua interessante e divertente trasmissione. C’è poco da fare, Gerry è assolutamente una garanzia, se è presente gli ascolti schizzano alle stelle. Come altri conduttori importanti, tipo Paolo Bonolis o Maria De Filippi, sono i più pagati.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio del presentatore di Caduta Libera ammonterebbe a 10 milioni di euro annuali. Una cifra che fa venire i brividi. Ma il suo successo è sotto gli occhi di tutti. Ha anche raggiunto un record incredibile con la presenza in oltre 700 prime serate e più di 7000 puntate in day time su Mediaset.