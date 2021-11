Barbara D’Urso nei guai, nessuno si aspettava quello che è successo. Come la prenderà Pier Silvio Berlusconi?

Barbara D’Urso comincia a perdere colpi. Quello che è accaduto nelle scorse ore avrà ripercussioni su di lei e sulla sua carriera? Vi raccontiamo nei dettagli che cosa è successo.

Barbara D’Urso, la star di Mediaset perde colpi

Non ci sono dubbi, Barbara D’Urso è tra le conduttrici italiane più amate del piccolo schermo. Da tanti anni lavora in televisione ed ha indubbiamente una carriera costellata da grandi successi alle spalle. Il suo futuro professionale non sembra però molto roseo. Se per tanti anni ha cavalcato l’onda della popolarità, adesso la sua carriera si trova in una fase di stand-by.

Solo qualche mese fa, prima della pubblicazione dei palinsesti televisivi Mediaset, si era parlato di nuovi progetti e interessanti trasmissioni da affidare alla bella Barbarella nazionale. Però concretamente, non se n’è fatto più niente.

Pier Silvio Berlusconi ha cambiato idea e ha puntato su due cavalli vincenti: la compagna Silvia Toffanin, che va in onda con un doppio appuntamento di Verissimo il sabato e la domenica pomeriggio e Maria De Filippi che con Amici va in onda domenica pomeriggio alle 14 su Canale 5.

Nulla di nuovo per Carmelita che resta alla conduzione solo di Pomeriggio 5. Questo format che va in onda da ormai tanti anni su canale 5, dal lunedì al venerdì, ha sempre raccolto buoni dati d’ascolto ma nelle scorse ore è accaduto qualcosa di inaspettato.

Carmelita è nei guai: provvedimenti in arrivo per lei?

Barbara D’Urso quest’anno ha uno spazio televisivo abbastanza limitato. Qualche mese fa si era parlato di nuove trasmissioni che dovevano essere a lei affidate ma nulla di tutto ciò si è verificato. Alcune indiscrezioni parlano di un nuovo format che dovrebbe essere condotto dalla verace partenopea a partire da gennaio 2022 ma per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale.

Per adesso la Barbarella nazionale deve accontentarsi solo di Pomeriggio 5. Questa trasmissione che fino ad ora ha raccolto sempre buoni dati d’ascolto, nelle scorse ore ha subito un crollo inatteso.

Il programma dursiano ha registrato un flop di ascolti clamoroso. La trasmissione più vista ogni pomeriggio resta la Vita in Diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 che ieri ha registrato oltre il 18,34% di share, seguito da Geo con la conduzione di Sveva Sagramola che ha registrato invece il 13,9% di ascolti.

Pomeriggio 5 ha chiuso con appena il 13,6% di share. Dati Auditel che non vanno affatto bene. Cosa farà a questo punto Pier Silvio Berlusconi? Provvedimenti in arrivo per Barbara?