Alfonso Signorini, il dramma della subdola malattia | Come l’ha scoperto

Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip, racconta di un dramma privato che lo ha molto segnato. Ecco come ha scoperto di avere un tumore. Tutti i dettagli.

Alfonso Signorini parla di un brutto male che lo ha colpito e che ha cambiato per sempre la sua vita. Ecco come la terribile diagnosi lo ha profondamente segnato.

Il dramma di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è un amatissimo conduttore televisivo. Attualmente è il presentatore del Grande Fratello Vip numero sei. Il reality più spiato d’Italia, pur essendo cominciato da poco, sta collezionando ottimi ascolti.

La nuova edizione ha un cast davvero stellare e sta attirando molto i telespettatori italiani che ogni settimana attendono con ansia i due appuntamenti per vedere che cosa è accaduto nella famosa casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini è stato al timone anche di altri programmi di grande successo come Kalispera ed è attualmente il direttore del settimanale Chi.

Forse non tutti sanno che il bravissimo giornalista ha affrontato una terribile malattia. Il racconto toccante ha sconvolto i fan. Vediamo che cosa ha affermato il presentatore del Grande Fratello.

La terribile malattia che ha colpito il presentatore del GF

Alfonso Signorini è salvo per miracolo. Se oggi può condurre in televisione e se ha ripreso una vita normale è stato solo grazie alle cure e all’aiuto di una forza divina. Si, lui stesso che non è particolarmente religioso, ha affermato che la sua situazione era davvero drammatica ma che qualcuno più grande di lui lo ha salvato.

Il giornalista nel periodo natalizio del 2014 scopre di avere una terribile malattia. La diagnosi è di leucemia mieloide. Alfonso combatte contro questo male per tanti anni. I sintomi si manifestarono quando conduceva una trasmissione chiamata Kalispera.

Durante una puntata in cui erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli, Alfonso fu costretto ad abbandonare lo studio perché non si sentiva bene. Nei giorni seguenti la febbre alta e il sudore lo costringono a chiamare il 118.

Signorini viene dunque ricoverato in ospedale e subito dopo arriva la terribile diagnosi di leucemia. Per tutto il periodo della malattia Alfonso fu bloccato in casa e costretto a ritirarsi dalla televisione per prestare attenzione solo e soltanto alla sua salute.

Dopo una lunga battaglia e tante terapie, oggi Alfonso Signorini sta bene e questo male è solo un terribile ricordo che si è lasciato alle spalle.

Il conduttore del Grande Fratello ha affermato però che sconfiggere la leucemia l’ha messo di fronte ad una nuova consapevolezza, quella di non dare nulla per scontato e soprattutto dare valore alle cose davvero importanti come l’amore e la famiglia.