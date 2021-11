Attimi di tensione nello studio di Uomini e Donne con Gianni Sperti ed Armando Incarnato che si sono resi protagonisti di un brutto litigio

Niente da fare per Armando Incarnato, nonostante diverse ricerche, l’uomo, infatti, non è riuscito a dimostrare come Marcello Messina sia ancora legato alla sua ex fidanzata. Nello studio di Uomini e Donne, dunque, si è creata una vera e propria polemica con persino Gianni Sperti che sarebbe intervenuto per difendere l’uomo.

Gianni Sperti è un opinionista di Uomini e Donne dal 2003

Armando, come prova, avrebbe portato una fotografia del cavaliere napoletano ma quest’ultima è stata ritenuta inutile dato che, a differenza di come sosteneva quest’ultimo, lo scatto non era stato catturato a Taranto.

Per calmare le acque, dunque, Marcello avrebbe provato a chiarirsi con l’agente immobiliare con quest’ultimo però che l’avrebbe rifiutata. Di tutta risposta Gianni Sperti avrebbe inveito contro l’uomo urlandogli: “Sei un cafone! Non avrebbe dovuto lui, l’avresti dovuto fare tu“, non lasciando neanche all’uomo occasione di ribattere.

Armando Incarnato si è rifiutato di stringere la mano a Marcello Messina

Successivamente, quindi, Armando ha spiegato la sua posizione: “Ho detto, mentre tu eri impegnato a dire che io devo andare con quella persona, ti chiedo scusa per quello che è successo e ora, quando lui mi ha dato la mano, ho detto non te la posso dare per il covid ma ti chiedo scusa.”

Gli animi però non si sono affatto placati con Gianni che ha fatto notare ad Armando come ad oggi sia l’unico che non ha concluso ancora niente all’interno della trasmissione. Sulla questione, quindi, è intervenuta anche Jessica Serra che ha confermato come il problema dell’imprenditore sia la sua mancanza di impegno.

Insomma quasi tutti i partecipanti al programma avrebbero accusato l’uomo finchè l’intervento di Maria de Filippi non ha riportato l’ordine. Secondo lei l’unica colpa di Armando è stata quella di fidarsi di queste persone, infatti, le accuse mosse verso di lui si sono dimostrate prive di fondamenta, così come le prove portate in studio. La puntata, quindi, avrebbe avuto un ulteriore colpo di scena con Marcello che ha annunciato come vorrebbe lasciare la trasmissione.