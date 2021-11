Gianni Sperti è gay? L’opinionista di Uomini e Donne svela finalmente la verità. Ecco che cosa ha dichiarato.

L’amatissimo opinionista di Uomini e Donne fa coming out? Chi è il suo fidanzato? Svelato l’arcano.

Gianni Sperti, il chiacchieratissimo opinionista di Uomini e Donne

Gianni Sperti è un personaggio televisivo molto amato e apprezzato. Da tanti anni lavora sul piccolo schermo e la sua popolarità cresce sempre di più. La sua educazione e la sua gentilezza lo hanno fatto entrare nel cuore dei telespettatori che ancora oggi continuano ad amarlo alla follia. Da molto tempo Gianni Sperti è opinionista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

In veste di commentatore e consigliere, il ragazzo interviene sulle vicende che interessano i protagonisti giovani e meno giovani che arrivano alla corte della De Filippi per cercare l’amore.

A proposito di amore, da anni si rincorrono voci sulla presunta omosessualità di Gianni Sperti. Il ballerino ha finalmente fatto coming out? Vediamo che cosa ha affermato.

Il ballerino fa coming out? Le sue dichiarazioni stupiscono

Da anni si rincorrono voci sulla presunta omosessualità del famoso opinionista di Uomini e Donne. Forse non lo sapete, ma nel 1999 il ballerino si è sposato con Paola Barale. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Buona Domenica. Fu amore a prima vista: dopo pochi mesi di fidanzamento sono convolati a nozze ma tre anni dopo, l’idillio d’amore era già giunto al capolinea.

Di questa storia né il ballerino né la showgirl hanno mai voluto parlare approfonditamente. Entrambi hanno voltato pagina e a quanto pare non si parlano nemmeno più. In un’intervista la Barale ha affermato che con Gianni ci sono state opinioni discordanti su questioni importanti come il tema dei figli.

Sperti voleva diventare papà ma le sue precarie condizioni economiche, secondo la Barale, non gli potevano consentire di realizzare questo desiderio. Dopo il divorzio dalla showgirl, Gianni Sperti non si è fatto più beccare con altri partner, ha mantenuto la sua vita privata sempre lontana da occhi indiscreti.

Eppure, in molti credono che l’ex ballerino professionista di Amici sia in realtà omosessuale: l’opinionista di Uomini e donne avrebbe un compagno e secondo alcune indiscrezioni, anche da molto tempo.

Questa questione è destinata però, almeno per il momento, a rimanere ancora avvolta nel mistero. Proprio recentemente, in una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, rispondendo ad un commento della dama torinese, Gemma Galgani, Gianni avrebbe confessato di essere solo e di non avere nessuno ad aspettarlo a casa. Questa sua dichiarazione lascia presagire che sia single. È la verità? O si tratta solo di una strategia per tenere l’attenzione lontano dalla sua vita sentimentale?