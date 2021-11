Quello di Sophie Codegoni è sicuramente un nome molto noto a coloro che si interessano di gossip e di spettacolo. La giovanissima modella e showgirl sta infatti facendo scalpore nella casa del GF Vip. Scopriamo qualcosa in più su di Lei.

Sophie Codegoni, chi è?

Sophie Codegoni nasce a Varese nel dicembre del 2000. Il padre è Stefano Codegoni, gestore di un famoso locale in Corso Como, mentre la madre si chiama Valeria Pasciuti.

Dopo la separazione dei genitori, Sophie segue la madre da Varese a Riccione, dove passa la maggior parte della sua infanzia, crescendo con la madre ed il nuovo compagno.

Valeria Pasciuti ha avuto con il compagno un altro figlio, fratellastro di Sophie di 8 anni più giovane, a cui lei è estremamente legata.

Dopo aver praticato per qualche tempo pattinaggio artistico, la giovane Sophie inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. La notorietà al pubblico arriva però quando partecipa come tronista a Uomini e Donne. Sophie viene di fatto presentata come la più giovane tronista ad aver partecipato al dating show di Maria De Filippi.

La Codegoni esce dallo show di Canale 5 insieme alla sua scelta Matteo Ranieri, i sue però si lasceranno poche settimane dopo. Dopo l’esperienza ad Uomini e Donne, Sophie partecipa alla sesta edizione del GF Vip.

All’interno della casa più spiata di Italia, Sophie Codegoni lega molto con Gianmaria Antinolfi. Anche se nel corso di alcuni confessionali Sophie si è dichiarata possibilista riguardo ad una eventuale storia con Gianmaria, i due sembrano essere attualmente ai ferri corti.

L’esperienza al GF Vip ha contribuito ad accrescere ulteriormente la popolarità di Sophie Codegoni. Il suo profilo Instagram infatti è arrivato a contare quasi 500 mila follower dopo le prime apparizioni televisive.

Chi è il fidanzato

Attualmente Sophie è single, nonostante il presunto flirt nella casa del GF Vip con Gianmaria Antinolfi, infatti, l’ex tronista non è attualmente impegnata.

Riguardo ai suoi ex, sappiamo che Sophie è stata impegnata seriamente una sola volta in vita sua, in una relazione durata sei mesi finita a causa di un tradimento, evento che le ha fatto perdere la fiducia negli uomini.

La relazione con la sua scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri, è invece durata molto poco. I due sembravano una coppia molto affiatata ma alla fine, come dichiarato dalla stessa Sophie, i due si sono separati per diverse divergenze caratteriali, sfociate poi in mancanza di attrazione fisica.

Sohpie Codegoni è stata anche paparazzata a casa di Fabrizio Corona.

Sui social invece la givane influencer è molto seguita e vanta migliaia di fans.