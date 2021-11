Manila Nazzaro, chi è: età, altezza, lavoro, compagno e Instagram

Manila Nazzaro, chi è la bellissima showgirl e conduttrice attualmente concorrente del Grande Fratello Vip? Conosciamo insieme alcune curiosità sulla sua vita.

Manila Nazzaro chi è la showgirl

La bellissima Manila Nazzaro nasce a Foggia nel 1977 ed è alta 1.78. La sua infanzia scorre tranquilla insieme alla sua famiglia e crescendo decide di frequentare la Facoltà di medicina e chirurgia, ma l’abbandona subito dopo per debuttare nel mondo dello spettacolo.

La giovane infatti ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando successivamente a Miss Italia, dove ha ha vinto il primo posto, tra l’altro lo stesso anno in cui partecipò anche la bravissima conduttrice Caterina Balivo.

Manila è una donna molto attenta alla linea e alla salute, la giovane 44enne infatti ama mangiare sano, andare in palestra, odia fumare e adora farsi le sua amate tisane. Molti non sanno che però Manila nonostante la sua accortezza sulla salute, ha scoperto di soffrire a soli 35 anni di una strana malattia che colpisce la tiroide, ovvero il morbo di Basedow, malattia autoimmune che comporta diversi problemi tra cui debolezza muscolare, irritabilità, battito cardiaco veloce e perdita di peso.

Marito e famiglia

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Manila è stata sposata per ben 12 anni con il calciatore Francesco Crozza. Dalla loro unione sono nati i loro splendidi figli tra cui Francesco Pio nel 2006 e Nicolas nel 2011. Purtroppo però le cose per Manila non sono andate come sperava, infatti i due si sono lasciati a causa della continua assenza di Francesco.

lLa loro separazione ha portato grande dolore nella famiglia, ma il dolore più grande per Manila è scoprire che il suo ex marito in fase di separazione, aveva già formato una nuova famiglia con un altra donna. La scoperta tra l’altro è stata fatta quasi per caso. Manila infatti lo ha saputo proprio sui social. Un duro colpo da digerire per la showgirl che ha incassato silenziosamente il colpo per tutelare i suoi figli.

Ma fortunatamente la vita le ha regalato una nuova opportunità, infatti Manila oggi è impegnata con Lorenzo Amoruso, che in molti già conoscono perché insieme hanno partecipato a Temptation Island nel 2020.

I due infatti fanno coppia fissa ormai da 3 anni e chissà magari aspettano il momento giusto per sposarsi e magari mettere al mondo un bel bambino.

Instagram di Manila Nazzaro

La giovane oltre ad essere una conduttrice radiofonica molto amata ha un modesto successo anche sui social. Manila infatti condivide spesso la sua quotidianità con i suoi followers, come ha fatto qualche tempo fa dove ha purtroppo annunciato ai suoi fans di aver perso il bambino che aspettava insieme a Lorenzo.

Un anno difficile il 2020 per Manila, ma non tutto sembra perduto. La conduttrice infatti oggi pare si sia ripresa dal dolore e oggi la vediamo una concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, dove si mostra una grande leader del gruppo.